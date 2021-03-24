Иностранцы отказались более чем от 500 земельных участков в Крыму

За год с небольшим после вступления в силу нормы Земельного кодекса РФ, запрещающего иностранцам быть собственниками участков в приграничных муниципалитетах Республики Крым и Севастополя, более 500 граждан зарубежных государств отказались от своих наделов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК.

- Весной 2020 года, когда РК и Севастополь Указом президента РФ были включены в перечень территорий, где иностранцам запрещается иметь в собственности землю, по данным Росреестра, было 11,5 тысячи таких земельных участков в собственности у иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, - рассказали в Госкомрегистре. - А по состоянию на 1 января 2021 года их число снизилось до 11 тысяч.

Иностранцам с 20 марта 2021 года запрещено иметь в собственности землю в 19 муниципалитетах РК и 12 муниципалитетах Севастополя. Они должны продать, подарить или переоформить свои участки, или же в отношении их имущества запустят процедуру принудительного выкупа. При этом в Госкомрегистре отметили, что о бесплатном изъятии земельных участков речи не идет.

- Если иностранный гражданин не избавится от участка самостоятельно, тогда по иску муниципалитета или прокуратуры будет либо продажа, либо изъятие в пользу государства, - пояснил юрист Павел Горбачев. - Но в любом случае выкуп или передача в государственную собственность с компенсацией собственнику произойдет по решению суда. После решения суда участок реализуют принудительно.

Впрочем, иностранец может продолжить пользоваться земельным участком, если на нем есть дом или любое другое зарегистрированное недвижимое имущество. В таком случае землю необходимо передать в муниципальную или государственную собственность и заключить на нее договор аренды.

- То есть, можно оставаться собственником здания, не являясь собственником участка, - пояснил юрист, добавив, что земля в таком случае будет передана владельцу строения без конкурсных процедур.

При проведении сделки купли-продажи земельного участка между гражданином России и иностранным лицом расчет должен производиться только безналичным способом через специальные банковские счета.