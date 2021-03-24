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Рубрика: Общество

Корпорация крупорушек

Как сто лет назад НЭП помог выжить Поволжью
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 62(8413)
В марте 1921 года в нашей стране на смену военному коммунизму пришел НЭП, новая экономическая политика. Она позволила улучшить обеспечение населения самым необходимым. Спустя сто лет можно убедиться, что страна справлялась с кризисом и в худшие времена. Мы расскажем, как пережила НЭП Волгоградская область.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Продналог против продразверстки

Волгоград, тогда еще Царицын, только оправлялся от последствий Гражданской войны. В начале 1920 года кавказская армия Врангеля, отступая, разрушила городскую инфраструктуру: трубопровод, мосты, машинные отделения электростанций. Ущерб был на 100 миллионов тогдашних рублей. К тому же в Царицынской губернии в 1920 году был неурожай, и в 1921 году начался голод. На левобережье прошли антисоветские выступления, объявленные властью "бандитскими". Хотя это были по сути голодные бунты.

Фото: wikimedia.org
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Помогали Поволжью всей страной. К зиме 1921 - 1922 года в губернию поступило 500 тысяч пудов провизии. Это позволило накормить 143 тысячи человек. Важным нововведением стал продовольственный налог. Он пришел на смену грабительской продразверстке, когда у крестьян просто выгребали все зерно.

- Бабушка рассказывала, что налоги вводили буквально на все. Наша семья собрала разные вещи и зарыла под плодовыми деревьями, чтобы те засохли. Потому что с каждого дерева брали 15 - 20 копеек, - поясняет замдиректора музея-заповедника "Сталинградская битва" Николай Мусиенко.

Частник спас

С одной стороны, разрешили частное предпринимательство, с другой - государство стремилось взять под контроль рыночные отношения. Царицынский губсовнархоз объединял 33 предприятия. Хотя основное производство оставалось аграрным, к концу 1922 году началось небольшое оживление в промышленности и кустарно-ремесленных промыслах, которыми занимались более 24 тысяч человек. Мелкая промышленность была представлена мельницами, маслобойнями и крупорушками, перерабатывающими зерно в крупу. Наиболее распространенными промыслами были кузнечный, портняжный, сапожный и рыболовецкий.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В 1925 году 99 процентов кустарных заведений были в частных руках. И почти удалось достичь уровня производства довоенного 1913 года.

- Рыночных площадей было много. Торговали колесами, утюгами, валенками и прочей мелкой бытовой продукцией, - говорит ведущий научный сотрудник Мемориально-исторического музея Елена Лепкова. - Жители отправлялись на заработки и в соседние регионы. Так, три тысячи мужчин и восемь тысяч женщин приглашали на ловлю рыбы в Астраханскую губернию. Такие запросы рабочей силы были ежегодными. И за три года зарплата выросла втрое.

Твердость червонца

Оказалось, что без "бывших" специалистов экономику не восстановить. Была сильнейшая инфляция, остановить которую призвали опытных экономистов. В 1922 году появляется червонец, устойчивая денежная единица, на четверть обеспеченная золотом.

- Большевики поняли, что попытка совсем отказаться от денег провалилась. Впрочем, совзнаки даже не решались называть деньгами. Это были расчетные знаки РСФСР. Рубль обесценился, потому что денег печатали столько, сколько требовали в разных регионах. Тысяча рублей была разменной банкнотой. Вообще для размена в огромном количестве чеканили серебро. Но оно на рынках не задерживалось, сразу уходя в накопления.

Фото: пресс-служба Музея истории ГУЛАГа
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До революции бумажный рубль на 103 процента обеспечивался золотом. Его можно было обменять на драгоценный эквивалент не только в России, - рассказывает коллекционер Алексей Авчухов. - И до начала реформ население больше всего доверяло царским деньгам. Уже расстреляли императорскую семью, а романовский рубль оставался твердой валютой, не обесценивался. Этими деньгами даже торговали в 1920 году на Стамбульской бирже!

Хотя официально НЭП свернули в 1931 году, наступление на частников началось тремя годами ранее. СССР двинулся в сторону индустриализации и коллективизации. Так, еще в январе 1928 года руководству ватной фабрики в Сталинграде запретили продавать оборудование любой степени износа, чтобы не допустить появления частных предприятий в этой отрасли. И даже еще раньше, в 1927 году, заведующему отделом топлива Сталинградского горсовета народного хозяйства приказали прекратить снабжение трех мельниц в хуторе Фролово.

НЭП позволил разоренной междоусобицами стране окрепнуть. Он остался в литературе как яркое время Остапа Бендера и героев Зощенко. А еще он показал, что любые трудности можно преодолеть, если правильно взяться за дело.

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