В 19 лет она стала фермером, написала проект, получила грант и купила трактор. Землю для начала собственного дела ей дала ее бабушка. Сегодня у крымчанки Сусанны Вирченко уже 25 гектаров земли, вместе с мужем они вступили в кооператив и мечтают о расширении бизнеса.

Стартап из колледжа

- Знаете, я ведь даже не сомневалась, когда оканчивала школу, что стану фермером, - улыбается Сусанна. - Родители меня отговаривали, говорили, кем угодно, только не фермером, а я настояла.

Сусанна из семьи потомственных земледельцев. Ее дедушка был директором некогда процветающего совхоза, выросшего вокруг села Ильинка в Сакском районе Крыма. В 70-е годы прошлого века, когда все здесь только начиналось, в селе была лишь пара домов. Успешный совхоз "Краснодарский" развивался и рос, появилась большая, просторная школа, детский сад, кафе-столовая, почта, современный Дом культуры. А потом развалился Советский Союз, а с ним и совхоз. Родители Сусанны стали фермерами, так что труд на земле девушке был знаком с детских лет.

Поэтому после школы Сусанна поступила в Аграрный колледж. Там познакомилась с будущим мужем Андреем, он учился на тракториста. Так что решение начать собственное дело было совместным. Сусанна еще не успела получить диплом, как уже зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Ей тогда исполнилось 19 лет.

- Чтобы взять землю в аренду, нужны деньги. У нас их не было, - рассказывает Сусанна. - У моей бабушки Светланы Пантелеевны был пай земли, доставшийся ей от совхоза. И она отдала его мне для бизнеса.

Начало было положено, но одной только земли мало, нужна была техника. Как молодые специалисты Сусанна с мужем получили подъемные - 400 тысяч рублей на двоих. Сусанна подготовила проект выращивания овощей в открытом грунте и подала его на конкурс поддержки малого бизнеса в министерство сельского хозяйства Крыма - агростартап. Проект признали перспективным. По условиям, они с мужем должны были вложить в собственное дело 10 процентов от общей суммы гранта. Тут и пригодились подъемные от государства. И уже через две недели после защиты Сусанне на счет поступило 1,5 миллиона рублей. На эти деньги молодые фермеры сразу же купили трактор "Беларус 82.1" и дисковые бороны.

Опыт приходит с бочкой

Овощи высадили весной. По проекту начали выращивать тыкву, кабачки и огурцы. Занятие оказалось непростым даже для знакомых с землей сельских жителей.

- В июне пошли дожди, и тыква начала набирать влагу, лопаться, терять товарный вид, - вспоминает Сусанна. - Потом налетели птицы, стали выклевывать мякоть. Овощи портились на поле.

А самой большой проблемой оказался полив. Использовали капельное орошение, но после перекрытия Северо-Крымского канала полевое земледелие водой на полуострове не обеспечивается. Здесь все в равном положении. Крупные хозяйства могут позволить себе пруды-накопители, кто поближе к речкам берет воду оттуда, некоторые бурят скважины, словом выживают, как могут. Сусанна с мужем договорились о поливной воде с соседями, у которых была скважина. А порой приходилось возить воду из дома бочками. Было не просто, но справились.

Потом молодые фермеры поняли, что мало вырастить урожай, надо еще уметь его продать. Часть овощей Сусанна с мужем реализовали на местных животноводческих фермах, часть ушла на рынок. В общем, первый опыт не разочаровал, и прибыль предприниматели вложили в расширение бизнеса. Купили семена тыквы, они, к слову, весьма дорогие, продаются на счет - 1000 семян стоит 6000 рублей. Поставили теплицу, вместе с односельчанами создали перерабатывающий кооператив. Чтобы не тратить лишнее, взяли оборудование не новое, а уже использовавшееся. За смену крупорушка перерабатывает три тонны зерна, а работают на ней по очереди все члены кооператива. Теперь у Сусанны с мужем уже не 10, а 25 гектаров земли. Прошлой осенью посеяли озимые пшеницу и ячмень. В этом году погода смилостивилась над хлеборобами Крыма, в полях был снег, а значит и влага, и после трех засушливых лет на полуострове ждут хороший урожай зерновых. В конце марта посеют лен. Сегодня семья Вирченко продает уже не только зерно, но и крупу, это выгоднее. Мечтают о собственном магазине, подумывают о том, чтобы производить не только овощи, но и консервированную продукцию - икру, соки или пюре. Но все это не сразу, а лет через пять, когда увереннее будут стоять на ногах. Экономику аграрного бизнеса молодые предприниматели знают изнутри. Сусанна теперь понимает, как здорово, что она из семьи потомственных фермеров и в самом начале могла использовать опыт и помощь родителей.

Все только начинается

Давным-давно в местном Доме культуры выступали Юрий Богатиков, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон... Некогда большое и процветающее село Ильинка сейчас почти безлюдно. Здесь живет около 400 человек, в основном пенсионеры и фермеры. В школе есть классы, где три-четыре ученика. Но в последние годы и здесь наметились перемены. Появилась новая детская площадка, строят храм, а самое главное, отремонтировали дорогу, она теперь без единой ямки, ровная, как стекло. Сусанна с мужем ни разу не пожалели, что сделали выбор в пользу деревни.

- Я всегда говорю, что в деревне жить лучше, - улыбается Сусанна. - От нас до Симферополя 50 минут на машине. И мы там сейчас бываем чаще, чем когда я училась. Многие мои однокашники, знакомые, сейчас в городе не могут найти работу по специальности, потому что у них нет опыта. А у нас с этим проблем нет.

Сусанна Вирченко нашла счастье в родном селе. Она верит, что пустота поселилась на улицах ее Ильинки не навсегда. Ведь если им с мужем нравится жить и работать среди родных полей, значит, найдутся и другие люди, кому это понравится. И тогда снова оживет их Дом культуры, в школу вернутся суета и шум детских голосов, а на новой дороге будет многолюдно, как прежде. Для этого надо только работать и оставаться верным себе.

Комментарии

Андрей Рюмшин, вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма:

- Сусанна Вирченко и ее сверстники - это наша надежда и опора. Это для них мы создаем программы государственной поддержки, им жить и поднимать сегодняшнее крымское село. Прекрасные молодые люди, целеустремленные, талантливые, трудолюбивые. Им можно доверить и технику, и производство, и, положа руку на сердце, могу сказать, что таким людям хочется помогать. Поэтому я уверен, что у них все получится, а мы со своей стороны всегда будем рядом и будем поощрять их начинания. В этом году на поддержку малых форм хозяйствования будет выделено 50,8 миллионов рублей, и еще 38 миллионов - на поддержку начинающих фермеров и кооперативов.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета Республики Крым:

- Без преувеличения можно сказать, что таких преобразований, которые происходят сегодня, крымское село еще не видело. Позитивные изменения почувствовали буквально в каждом сельском населенном пункте. Если раньше люди жили в селе с мыслью, что они вынуждены это делать, и мечтали уехать в город, то сегодня все кардинально меняется. В селах отремонтированные клубы, поликлиники, новые детские сады, ухоженный центр. Появилось общинное мышление у людей, они хотят гордиться местом своего жительства, хотят преобразований к лучшему. Поэтому программу комплексного развития сельских территорий надо расширять настолько, насколько нам позволяют финансы.