На Кубани в ДТП пострадали семь человек

В Кущевском районе Кубани при столкновении двух автомобилей оказались травмированы семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По предварительным данным, сегодня около 12.00 в районе 12-го километра автодороги "подъезд к хутору Глебовка" мужчина 1984 года рождения за рулем автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-2104", которым управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители и пятеро пассажиров автомобиля "ВАЗ-2104", из которых трое несовершеннолетних.

На место происшествия были направлены два экипажа ДПС, четверо сотрудников ГИБДД и другие экстренные службы. При обследовании участка, где произошла авария, недостатков эксплуатационного состояния автодороги не выявлено.