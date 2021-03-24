Назван срок подачи иска к Украине за водную блокаду Крыма

Иск против украинских властей о возмещении ущерба от водной блокады полуострова посредством перекрытия Северо-Крымского канала планируется подать в один из крымских судов в первом полугодии 2021 года. Об этом журналистам во время заседания рабочей группы по подсчету указанного ущерба заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

- Нужна международная правовая экспертиза, - отметил спикер крымского парламента. - И если иск будет утвержден в Российской Федерации, его можно будет транспонировать на международный уровень, в том числе и в важной части нарушения прав человека и попытки геноцида.

Глава Госсовета подчеркнул, что подача иска в крымский суд никак не помешает дальнейшему рассмотрению жалобы в международных инстанциях. "Крымские суды - это часть единой судебной системы Российской Федерации", - пояснил Константинов, признав, правда, что эту и иные претензии к Киеву можно будет обсуждать лишь с новой украинской властью, поскольку нынешняя "неадекватна".

По оценкам спикера республиканского парламента, сумма ущерба от водной блокады Крыма будет исчисляться триллионами рублей.

- Речь пока идет только о прямом ущербе, - сообщил он. - Есть так называемый косвенный, когда, например, аграрий не получал воду, а собирался вырастить продукцию, продать ее и так далее. Это еще не оценивалось даже примерно.

Константинов рассказал, что иск за водную блокаду станет первым в "претензионном пуле": следующим станет иск за энергоблокаду, ущерб от которой для Крыма также исчисляется триллионами рублей.

Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была полностью заблокирована Украиной. Правительство России подготовило комплексный план обеспечения надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей. В частности, 18 марта запущены в эксплуатацию две из 11 скважин Бештерек-Зуйского водозабора, который к июлю даст Симферополю дополнительно 22 тысячи кубометров воды в сутки.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что власти республики подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной полуострову Украиной. А глава РК Сергей Аксенов назвал последнюю "актом государственного терроризма" и "попыткой геноцида населения полуострова".