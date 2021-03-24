Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов

Ростов-на-Дону наводнили стаи чаек. Горожане высказываются в социальных сетях и публикуют свои видеосюжеты с нашествием белых птиц.

"Они - всюду! Наши вороны в шоке", "Если вы не едете к морю, море идет к вам", "Еды значит для них нет, вот в город и ринулись", "Свалка закрылась. Вот теперь они все в город рванули", - пишут в комментариях ростовчане.

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов дал компетентное разъяснение этому явлению.

"Зимой на наших водоемах находились сизые чайки, которые сейчас улетают на гнездовье на север страны. На их место прилетают виды, которые у нас гнездятся: чайка-хохотунья, озерная чайки. Но поскольку сейчас довольно сложные погодные условия, мигрирующие на север птицы задержались, пережидая непогоду и ожидая потепления", - рассказал ученый.

На самом деле чайки хорошо переносят холод - но только в том случае, если они не испытывают недостатка в еде. А Ростов-на-Дону - очень удобное место переждать неблагоприятные погодные условия в отличие от продуваемой ветром степи и найти себе пропитание.

Чайка-хохотунья, по словам зоолога, птица всеядная и довольно агрессивная. Она часто кормится на свалках. А в донской столице они в открытом доступе, мусорные контейнеры крышками не накрываются. Другие чайки, которые более разборчивы в пище, питаются на водоемах Ростова, также пользуясь температурным преимуществом города.

Ученый считает, что уже через неделю морская птица покинет гостеприимный город. Именно через неделю ожидается потепление, и птицы двинутся к местам гнездования.