По результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в рамках проекта повышения туристической привлекательности России, Большое Яшалтинское озеро названо одним из самых интересных мест страны. Оно заняло второе место в рейтинге, уступив пальму первенства лишь знаменитой Долине гейзеров на Камчатке.

Калмыцкое озеро попадет в первый аналитический путеводитель "Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить". Как отмечают эксперты, справочник поможет россиянам выбрать туристический маршрут, а также обозначит для местной туриндустрии локации, на которые есть спрос и на развитие которых следует обратить внимание. Такой успех неслучаен.

В народе калмыцкое озеро давно называют степным Мертвым морем. Целительные свойства Большого Яшалтинского озера были замечены в XIX веке, когда на поправку пошли раненные солдаты, добывавшие здесь соль. Позднее ученые Калмыцкого госуниверситета изучили лечебные грязи озера.

Местный предприниматель Владимир Бадмаев выиграл грант 900 тысяч рублей на создание этноцентра и рекреационной зоны на Яшалтинском озере.

Открытие этноцентра запланировано на апрель. Будет облагорожена приозерная зона, построены юрты для туристов, душевые кабины, раздевалки и туалеты. Позже появятся гостиница, кафе и баня с грязевыми процедурами. Для развития инфраструктуры создаются рабочие места, что немаловажно для калмыцкой глубинки.