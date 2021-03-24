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24.03.2021 15:10
Рубрика: Экономика

Первые АЗС на крымской трассе "Таврида" заработают в мае

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Первые четыре заправочных комплекса, строящихся на трассе "Таврида", начнут обслуживать автомобилистов уже 15-20 мая. К концу года будут введены в эксплуатацию все 11 запланированных АЗС. В будущем году продолжится строительство многофункциональных зон (МФЗ) на федеральной трассе, которые планируется полностью ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Основными инвесторами придорожной инфраструктуры на новом автобане Крыма являются две крупнейшие сети АЗС полуострова. Одна из них ведет строительство двух МФЗ - на участке объездной Дубки-Левадки и у подножия Белой скалы в Белогорском районе. Оба комплекса готовы на 70 процентов. К строительству на объездной Симферополя инвестор приступил в июле минувшего года. Объект оказался сложным, поскольку в этом месте дорожное полотно было на 7,5 метра выше окружающего ландшафта.

- Полгода нам пришлось завозить грунт, утрамбовывать его слоями и поднимать до уровня трассы, - рассказал руководитель сети АЗС Сергей Бейм. - В общей сложности пришлось переместить 370 тысяч кубометров грунта.

На 6,5 гектарах разместятся сама АЗС, мастерская и автомойка, несколько магазинов, зона отдыха с кафе и рестораном, гостиничный комплекс на 45 номеров и небольшой рынок с крымской продукцией. АЗС будет включать 16 колонок с бензином и дизельным топливом, две газовых колонки и две электрических.

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- АЗС мы сдадим 15-20 мая, - сообщил Сергей Бейм. - Шиномонтаж и мойку на месяц позже, к середине июня. А гостиницу будем строить уже в следующем году.

Все заправки и МФЗ будут располагаться по обеим сторонам "Тавриды". Примечательно, что автомойка рассчитана на обслуживание не только легкового транспорта, но и грузового. А водителей и пассажиров в зоне отдыха будут ждать массажные кресла. Сейчас на обеих МФЗ уже установлены емкости для топлива, готовы каркасы навесов, бетонные основания всех рабочих зон, большая часть металлоконструкций, а на половине площади уложен первый слой асфальта.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
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Источники воды и канализация на объектах - локальные, а вот линию электропередачи до объекта пришлось прокладывать на расстояние 3,5 километра. Инвестор уже вложил в МФЗ на объездной Симферополя 370 миллионов рублей. Когда же завершится строительство гостиничного комплекса, объем инвестиций увеличится до 600 миллионов. Только на этой МФЗ будет создано 110 рабочих мест. Еще две АЗС, возводимых этим инвестором на участке "Тавриды" в Кировском районе, сейчас на стадии подготовительных работ. Другой инвестор также не отстает от графика, так что все АЗС сдадут вовремя.

- К 15 мая планируют ввести две многофункциональные зоны и два заправочных комплекса, - сказал министр экономического развития Дмитрий Шеряко. - Остальные заправочные комплексы будут введены в эксплуатацию к концу года.

Уже известно, что первыми примут автомобилистов АЗС на "Тавриде" в Ленинском районе и у села Трудовое. Еще две заправочных станции будут в составе МФЗ у Белой скалы и объездной Дубки - Левадки.

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