Власти Ростова выдали разрешение на строительство торгового центра в районе площади Ленина, и это вызвало шквал негодования горожан.

В советские годы там стоял красивый фонтан, утопающий в зелени. Даже в "лихие девяностые" ни у кого не поднялась рука застроить это место. Но времена изменились. Несколько лет назад свободный пятачок приглянулся одной строительной компании, и она попыталась построить там 23-этажный многоквартирный дом с торговым центром и офисными помещениями. Тогда властям удалось через суд отбить площадь Ленина и не позволить вклинить уродливую высотку.

В 2019 году вновь произошла смена собственника земельного участка. Он принял решение о строительстве торгового центра. Пообещав, правда, горожанам фонтаны и зелень. И администрация дала разрешение на строительство. В ближайшее время новый "инвестор" сможет приступить к задуманному.

- Витражное остекление фасада не препятствует видовому восприятию площади. Современные облицовочные материалы отвечают всем действующим экологическим, эксплуатационным и эстетическим требованиям. В северной части земельного участка перед главным фасадом здания со стороны проспекта Ленина проектом предусмотрен фонтан "Чаша". Фонтан в сочетании с витражным остеклением фасада подчеркивает атмосферность и глубину площади, добавляет формам здания легкости, а также создает яркий центр притяжения, - с теплотой рассказал о проекте замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Но горожанам эпитеты чиновника не понравились. На сайте администрации появилась петиция с требованием вернуть фонтан. В комментариях люди высказывают свое негодование.

"У нас жаркий южный город, жители задыхаются от духоты из-за недостатка зелени, тени, фонтанов. Бездумная точечная застройка многоэтажками не дает степному ветру обдувать и освежать бетон и асфальт мегаполиса. Чего только стоит превращение левого берега из парковой зоны в плиточный пустырь без единого тенька, - написал в проекте "Активный ростовчанин" один из жителей Илья Прокопенко.

- Площадь Ленина была прекрасным вариантом, чтобы вместо ветхого фонтана построить новый, вокруг него обустроить парк и высадить деревья. Каким-то образом удалось избежать катастрофы в виде очередного точечного высотного ЖК - спасибо за это властям. Но люди были не столько против этого ЖК, сколько за фонтан и парк. Дело даже не в отдыхе и наслаждении, а в банальных условиях жизни в жарком южном городе, закатанном в асфальт, бетон и плитку. Здесь летом плюс 40 в тени. И чем дальше, тем хуже: зеленые насаждения на улицах массово вырубают, спасительной тени от деревьев все меньше".

"Хватит уже ларьков и магазинов! Не город, а базар какой-то. Ростову нужны зеленые зоны отдыха, и не на Зеленом острове, а в центре города. Скоро достроят дома на улицах Ларина и Нансена, и район совсем встанет. Лишний торговый центр с неудобным подъездом и отсутствием достаточного количества парковочных мест на площади совсем не нужен!" - согласился с ним другой пользователь Дмитрий Трошин.

Действительно, судя по проекту, новый фонтан микроскопически мал и вряд ли придаст площади свежесть, а вместо уютного зеленого сквера - несколько чахлых деревьев. К тому же торговому комплексу наверняка понадобится большая автопарковка, которая в итоге и заполонит оставшееся пространство.

За несколько дней петицию подписали более 500 горожан, этого достаточно, чтобы администрация официально рассмотрела предложение.