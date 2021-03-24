Новости

В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные 18:03
Путин придал школам искусств новый статус 17:54
Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ 17:43
Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера 17:07
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ 17:01
Муниципальным округам дадут новые полномочия 16:55
Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах 16:54
Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов 16:41
Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров 16:39
Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов 16:36
В центре Москвы на проезжей части просел асфальт 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 17:58

Решение - не фонтан

Власти разрешили построить торговый центр в сквере на площади Ленина
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 62(8413)
Власти Ростова выдали разрешение на строительство торгового центра в районе площади Ленина, и это вызвало шквал негодования горожан.
Фото: iStock Так выглядит эскиз площади Ленина с новым торговым комплексом. Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Так выглядит эскиз площади Ленина с новым торговым комплексом. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В советские годы там стоял красивый фонтан, утопающий в зелени. Даже в "лихие девяностые" ни у кого не поднялась рука застроить это место. Но времена изменились. Несколько лет назад свободный пятачок приглянулся одной строительной компании, и она попыталась построить там 23-этажный многоквартирный дом с торговым центром и офисными помещениями. Тогда властям удалось через суд отбить площадь Ленина и не позволить вклинить уродливую высотку.

Фото: iStock
Банки готовы дать застройщикам втрое больше денег, чем им нужно

В 2019 году вновь произошла смена собственника земельного участка. Он принял решение о строительстве торгового центра. Пообещав, правда, горожанам фонтаны и зелень. И администрация дала разрешение на строительство. В ближайшее время новый "инвестор" сможет приступить к задуманному.

- Витражное остекление фасада не препятствует видовому восприятию площади. Современные облицовочные материалы отвечают всем действующим экологическим, эксплуатационным и эстетическим требованиям. В северной части земельного участка перед главным фасадом здания со стороны проспекта Ленина проектом предусмотрен фонтан "Чаша". Фонтан в сочетании с витражным остеклением фасада подчеркивает атмосферность и глубину площади, добавляет формам здания легкости, а также создает яркий центр притяжения, - с теплотой рассказал о проекте замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Но горожанам эпитеты чиновника не понравились. На сайте администрации появилась петиция с требованием вернуть фонтан. В комментариях люди высказывают свое негодование.

"У нас жаркий южный город, жители задыхаются от духоты из-за недостатка зелени, тени, фонтанов. Бездумная точечная застройка многоэтажками не дает степному ветру обдувать и освежать бетон и асфальт мегаполиса. Чего только стоит превращение левого берега из парковой зоны в плиточный пустырь без единого тенька, - написал в проекте "Активный ростовчанин" один из жителей Илья Прокопенко.

Фото: РИА Новости
В Иркутске опасаются новых угроз для исторической застройки

- Площадь Ленина была прекрасным вариантом, чтобы вместо ветхого фонтана построить новый, вокруг него обустроить парк и высадить деревья. Каким-то образом удалось избежать катастрофы в виде очередного точечного высотного ЖК - спасибо за это властям. Но люди были не столько против этого ЖК, сколько за фонтан и парк. Дело даже не в отдыхе и наслаждении, а в банальных условиях жизни в жарком южном городе, закатанном в асфальт, бетон и плитку. Здесь летом плюс 40 в тени. И чем дальше, тем хуже: зеленые насаждения на улицах массово вырубают, спасительной тени от деревьев все меньше".

"Хватит уже ларьков и магазинов! Не город, а базар какой-то. Ростову нужны зеленые зоны отдыха, и не на Зеленом острове, а в центре города. Скоро достроят дома на улицах Ларина и Нансена, и район совсем встанет. Лишний торговый центр с неудобным подъездом и отсутствием достаточного количества парковочных мест на площади совсем не нужен!" - согласился с ним другой пользователь Дмитрий Трошин.

Действительно, судя по проекту, новый фонтан микроскопически мал и вряд ли придаст площади свежесть, а вместо уютного зеленого сквера - несколько чахлых деревьев. К тому же торговому комплексу наверняка понадобится большая автопарковка, которая в итоге и заполонит оставшееся пространство.

За несколько дней петицию подписали более 500 горожан, этого достаточно, чтобы администрация официально рассмотрела предложение.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами
Песков: Путин привился первым компонентом вакцины
Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ