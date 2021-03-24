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24.03.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

В Адыгее задержали мэра Майкопа за вымогательство

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы Майкопа Андрея Гетманова. Он подозревается в вымогательстве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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По информации следственного ведомства, госслужащий в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. В разговоре мэр потребовал от фермера обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики.

Однако предприниматель отказался в виду явной невыгодности предложения: земельные участки были неравнозначны по площади и стоимости (разница составила более 5 миллионов рублей). Не согласившись с отказом, фигурант начал угрожать предпринимателю физической расправой, вплоть до убийства. Наконец, не выдержав натиска, мужчина согласился на обмен.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея. Сейчас глава города задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Андрей Гетманов, уроженец Краснодара, возглавил администрацию города в декабре 2017 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 февраля 2018 года был официально избран на пост мэра Майкопа депутатами городского совета.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп

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