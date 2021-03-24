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24.03.2021 17:19

В Астраханской области скорректировали ограничения по коронавирусу

Текст: Наталья Коротченко
Оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Астраханской области предложил возобновить работу развлекательных детских комнат и площадок, увеличить допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях до 75 процентов и количество посещающих экскурсии до 20 человек.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Кроме этого, предлагается увеличить число детей во время отдыха в загородных здравницах летом до 75 процентов от норматива наполняемости отрядов. Как отметил на заседании штаба губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, значительную роль в нормализации эпидобстановки сыграла комплексная профилактика, в том числе массовая вакцинация.

- Много людей уже привились, и это безопасно. Я тому живой пример. Чувствую себя хорошо, никаких побочных реакций не было. Впереди второй этап вакцинации, - сообщил Бабушкин.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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По информации пресс-службы губернатора, на сегодняшний день вакцину получили почти 36 тысяч астраханцев. Среди активистов - представители силовых структур, члены областного правительства, пенсионеры. Доля людей старшего возраста, среди привившихся - 45 процентов. Работают 29 пунктов вакцинации и 23 мобильные бригады.

Число ковид-госпиталей сократилось с семи до трех, в медучреждениях в полном объеме восстановлено оказание гражданам плановой медицинской помощи. Регион до конца мая обеспечен медикаментами от инфекции, бесплатные лекарства получили более 9 тысяч пациентов. В регионе работают 20 лабораторий, которые делают около 2,5 тысяч анализов на ковид в сутки.

Между тем, Роспотребнадзор по Астраханской области считает преждевременным снимать коронавирусные ограничения для лиц старше 65 лет. В то же время рассматривается корректировка карантина для пожилых людей, получивших прививку.

Назначенные астраханцам льготы продлят до 1 октября без необходимости посещать учреждения соцзащиты и МФЦ, чтобы не создавать очереди. Заявления у людей, которым впервые назначили выплаты, примут дистанционно: их можно оставить в специальных ящиках.

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