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В Астраханской области придумали новый формат подготовки учительских кадров. В рамках нацпроекта "Образование" в регионе в 2021 году откроется Центр одаренных детей, но готовить там будут не олимпиадников и "стобалльников" по ЕГЭ, а педагогов нового поколения.

Идею предложил министр образования области Виталий Гутман, федеральное Министерствопросвещения выделило региону грант 202 миллиона рублей. Центр будет назваться "Астриус" по аналогии с образовательным центром для талантливых детей "Сириус" в Сочи.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Ежегодно треть наших выпускников поступают в федеральные вузы, они увеличивают интеллектуальную элиту Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов. Но если мы выберем талантливых детей, склонных к педагогической деятельности, и направим на наши кафедры педагогики, то сможем создать в регионе свою элиту, - заявил Виталий Гутман.

Готовить будут, например, учителей филологии, ИТ, физкультуры, в связи с чем отделения центра откроются сразу в нескольких учреждениях: кванториуме, техническом лицее, лингвистической гимназии, школе одаренных детей имени Гужвина и инженерной школе. Кроме того, будущих педагогов планируется обучить верховой езде на базе областного эколого-биологического центра и парусному спорту - в региональном яхтклубе.

Чтобы выпускники центра не уезжали после его окончания из региона, с ними будут заключать договоры на продолжение обучения в астраханских вузах.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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