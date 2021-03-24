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24.03.2021 13:52
Рубрика: Культура

В Сочи открывается новый театр

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Девятого апреля на территории игорной зоны "Красная Поляна" начинает работу новый концептуальный театр "В игре".
Фото: Сергей Тютлин Фото: Сергей Тютлин
Фото: Сергей Тютлин

Театр уникален своим форматом, в котором каждый зритель находится близко к сцене. Ведь благодаря небольшой площади дистанция между актером и зрителем минимальна. Это дает возможность зрителю стать непосредственным участником происходящего "здесь и сейчас", максимально прочувствовать настроение и эмоции актеров и по-настоящему погрузиться в атмосферу.

Фото: Алексей Тютлин
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Зрителям театра будут предложены преимущественно малые формы театрального искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое.

"Появление театра на территории "Казино Сочи" - это дополнительная точка притяжения туристов в горный кластер. Сейчас здесь есть все - горнолыжные курорты, рестораны, аквапарки, многочисленные отели, казино. Не хватает только настоящего театра, где будут представлены самые разные постановки с участием лучших актеров нашего времени. Театр готовит для ценителей классического театрального искусства массу ярких постановок и концертов. Мы уже провели переговоры со многими артистами и получили единогласный положительный отклик на эту идею. С большим энтузиазмом начинаем этот проект и надеемся найти отклик как у жителей нашего города, так и у его гостей", - рассказывает арт-директор игорной зоны "Красная Поляна" Волгина Елена.

Театр открывает свой первый сезон эксклюзивной постановкой Сергея Белоголовцева, актера театра и кино, режиссера, участника проектов "О.С.П.-студия", "33 квадратных метра", и Николая Добкина, композитора, аранжировщика, автора музыки к фильмам "Турецкий гамбит", "Чужие", "Дом Солнца".

Программа вечера построена на стихах Андрея Вознесенского, Александра Галича, Сергея Белоголовцева, Михаила Анчарова и других, песнях Николая Добкина на стихи Сергея Белоголовцева и Сергея Плотова. А также зрителей ждет много пародий на исполнителей музыки разных времен, смешных историй из жизни, со съемок фильмов и передач, веселых рассказов. И все это в сопровождении музыкальных импровизаций.

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