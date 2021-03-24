Восстановлено энергоснабжение 65 процентов жителей после снегопада в Адыгее

Сегодня на 14:00 по московскому времени энергетики "Россети Кубань" восстановили подачу электроэнергии более 65 процентам потребителей в адыгейском энергорайоне, энергоснабжение которых было нарушено сегодня утром из-за сильного снегопада и снегоналипания.

Фото: ПАО "Россети Кубань"