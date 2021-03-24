Восстановлено энергоснабжение 65 процентов жителей после снегопада в Адыгее

24 марта с самого утра в Республике Адыгея энергетики борются с непогодой. Обильный снегопад, мокрый снег и дождь стали причиной возникновения локальных нарушений электроснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края.
Основной объем восстановительных работ на поврежденных объектах планируется завершить около 16.00.
В ликвидации последствий непогоды принимают участие 38 бригад "Россети Кубань" в составе 82 энергетиков, 38 единиц спецтехники. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании "Россети Кубань".
Тем временем
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.
Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Кубань"