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24.03.2021 15:54

Восстановлено энергоснабжение 65 процентов жителей после снегопада в Адыгее

Сегодня на 14:00 по московскому времени энергетики "Россети Кубань" восстановили подачу электроэнергии более 65 процентам потребителей в адыгейском энергорайоне, энергоснабжение которых было нарушено сегодня утром из-за сильного снегопада и снегоналипания.
Фото: ПАО "Россети Кубань" Фото: ПАО "Россети Кубань"
Фото: ПАО "Россети Кубань"

24 марта с самого утра в Республике Адыгея энергетики борются с непогодой. Обильный снегопад, мокрый снег и дождь стали причиной возникновения локальных нарушений электроснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края.

Основной объем восстановительных работ на поврежденных объектах планируется завершить около 16.00.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 38 бригад "Россети Кубань" в составе 82 энергетиков, 38 единиц спецтехники. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании "Россети Кубань".

Тем временем

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область

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