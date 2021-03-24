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Рубрика: Происшествия

Приземлили

Силовики задержали мэра Майкопа
Текст: Анна Юркова (Республика Адыгея)
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)
24 марта был задержан 56-летний мэр столицы Адыгеи Андрей Гетманов. В отношении действующего главы Майкопа следователи возбудили уголовное дело, он подозревается в вымогательстве.

По информации правоохранителей, глава администрации Майкопа в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет фермера, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозпродукции. В разговоре мэр потребовал от фермера обменяться земельными участками в Майкопском районе.

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- Предприниматель отказался от невыгодной для него сделки: земельные участки были неравнозначны по площади и стоимости (разница составила более 5 миллионов рублей), - рассказали "РГ" в СУ СКР по региону. - Услышав отказ, подозреваемый начал угрожать физической расправой, вплоть до убийства. Опасаясь угроз, предприниматель согласился совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями.

Сейчас глава города задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп

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