В среду в Сочи был помещен в изолятор временного содержания 14-летний подросток, который, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, планировал взрыв в родном лицее. Причем бомбу школьник пытался изготовить самостоятельно в домашних условиях, прямо на кухне. Своими действиями он делился в соцсети "ВКонтакте", благодаря чему силовикам удалось его вычислить.

Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, фигурантом громкого дела стал ученик лицея в Адлерском районе Сочи - одного из самых престижных учебных заведений города-курорта. Он хотел совершить взрыв в конце учебного года, судя по всему, во время выпускного.

В лицее от комментариев, как, собственно, и в городском управлении образования, отказались. В самом учреждении - обычный учебный день. Ни педагоги, ни дети даже не знают о расследовании и замыслах своего однокашника. Как выяснилось, каждый свой шаг и фотографии сподручных материалов подросток выкладывал в соцсети, делясь с подписчиками. Он, например, писал, что "в планах замутить что-то подобное, но пока инструментов нема". На кадрах видео с места задержания видны аккуратно разложенные предметы - батарейки, паяльник, весы, порошки, жидкости и металл.

Лицеист двигался к своей цели методом проб и ошибок, даже не боясь получить увечья. "Взорвался... сегодня +3 ожога получается, - делился он со своими подписчиками. - Страшно, но надо. Как говорится, поехали". Когда одна из посетительниц его аккаунта пыталась выяснить у подростка "...это что за депрессия?", то он уклонился от ответа и обматерил ее. Дата переписки - 20 марта, время - 23.00. Свой своеобразный дневник он проиллюстрировал фотографией 18-летнего Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в Керченском политехническом колледже в 2018 году и убившего 15 учащихся и пять сотрудников, а также застрелившего себя. К счастью, на этот раз силовикам удалось планы трагедии раскрыть.

Какие причины подтолкнули сочинца к таким действиям, следователям еще предстоит выяснить. Не исключено, что им двигала просто ненависть. Именно этим словом он подписал снимок с "керченским стрелком".

Ближайшие 48 часов юный сочинец проведет в изоляторе временного содержания. В течение этого времени суд также изберет ему меру пресечения.