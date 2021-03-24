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24.03.2021 20:31
Рубрика: Происшествия

Бомба для выпускного?

В Сочи ФСБ задержала 14-летнего подростка, готовившего взрыв в лицее
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
В среду в Сочи был помещен в изолятор временного содержания 14-летний подросток, который, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, планировал взрыв в родном лицее. Причем бомбу школьник пытался изготовить самостоятельно в домашних условиях, прямо на кухне. Своими действиями он делился в соцсети "ВКонтакте", благодаря чему силовикам удалось его вычислить.

Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, фигурантом громкого дела стал ученик лицея в Адлерском районе Сочи - одного из самых престижных учебных заведений города-курорта. Он хотел совершить взрыв в конце учебного года, судя по всему, во время выпускного.

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В лицее от комментариев, как, собственно, и в городском управлении образования, отказались. В самом учреждении - обычный учебный день. Ни педагоги, ни дети даже не знают о расследовании и замыслах своего однокашника. Как выяснилось, каждый свой шаг и фотографии сподручных материалов подросток выкладывал в соцсети, делясь с подписчиками. Он, например, писал, что "в планах замутить что-то подобное, но пока инструментов нема". На кадрах видео с места задержания видны аккуратно разложенные предметы - батарейки, паяльник, весы, порошки, жидкости и металл.

Лицеист двигался к своей цели методом проб и ошибок, даже не боясь получить увечья. "Взорвался... сегодня +3 ожога получается, - делился он со своими подписчиками. - Страшно, но надо. Как говорится, поехали". Когда одна из посетительниц его аккаунта пыталась выяснить у подростка "...это что за депрессия?", то он уклонился от ответа и обматерил ее. Дата переписки - 20 марта, время - 23.00. Свой своеобразный дневник он проиллюстрировал фотографией 18-летнего Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в Керченском политехническом колледже в 2018 году и убившего 15 учащихся и пять сотрудников, а также застрелившего себя. К счастью, на этот раз силовикам удалось планы трагедии раскрыть.

Какие причины подтолкнули сочинца к таким действиям, следователям еще предстоит выяснить. Не исключено, что им двигала просто ненависть. Именно этим словом он подписал снимок с "керченским стрелком".

Ближайшие 48 часов юный сочинец проведет в изоляторе временного содержания. В течение этого времени суд также изберет ему меру пресечения.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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