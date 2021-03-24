Жители Ростовской области смогут подать исковое заявление в суд через многофункциональный центр (МФЦ). Пилотный проект реализуют в МФЦ Батайска.

Вслед за этим к нему подключат еще десять районов региона, в том числе Таганрог, Шахты и Гуково.

Как пояснил директор уполномоченного МФЦ региона Алексей Алехин, для этого в офисах центра по договоренности с областной коллегией адвокатов будут работать представители адвокатского сообщества. Они помогут заявителям составить иск, окажут бесплатную юридическую помощь.

Пока речь не идет о широком внедрении услуги, сейчас главное обкатать механизм ее предоставления.

Еще одно новшество - оформление загранпаспорта с помощью робота. 11 МФЦ Ростовской области - в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске, Волгодонске, Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Новочеркасске, Шахтах и Сальском районе - оборудуют криптокабинами. Машина сама примет и отсканирует документы, сфотографирует посетителя и возьмет у него биометрические данные. Гражданину останется лишь прийти в миграционную службу за готовым документом.