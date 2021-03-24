Полиция возбудила уголовное дело против фирм-пустышек из Екатеринбурга, обманувших многих поставщиков в пандемию. Выставляя лоты на электронные торги по 223-ФЗ, они брали деньги в качестве обеспечительной меры и потом переставали выходить на связь.

Пока в интересах следствия никаких комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не дают. По предварительным данным, речь идет о двух компаниях. В прошлом году, когда многие поставщики испытывали проблемы со сбытом, они развернули бурную деятельность на электронных площадках. Так, по данным Свердловского УФАС, "Энергопроминжиниринг-Югра" только в августе разместила 40 извещений о торгах - готовилась закупать мобильные кондиционеры, электроды, сухие смеси, керамическую плитку, а "ИнтерТрансГрупп" - 44 извещения (она интересовалась пищевыми продуктами, посудомоечными машинами, стройматериалами, офисной мебелью).

Еще осенью антимонопольщики выпустили предостережение для участников торгов, организованных этими компаниями, о чем сообщала "Российская газета" ("Заказчиков уличили в фиктивных закупках", "Экономика УрФО" от 06.11 2020 г.).

- Они указывали в конкурсной документации, что обеспечением обязательств по договору является только перевод денег на расчетный счет заказчика, а после получения средств отказывались от проведения закупочных процедур, - пояснили в Свердловском УФАС. - Как оказалось, оба юрлица зарегистрированы по одному адресу в Екатеринбурге (это территория промбазы), но фактически там не находятся, почту не получают.

Точно не известно, сколько всего поставщиков пострадало от этих имитаторов тендеров. Но только УФАС передало в правоохранительные органы материалы по пяти эпизодам недобросовестного поведения фирмы "Энергопроминжиниринг-Югра". По четырем из них компания не вернула участникам торгов 2,6 миллиона рублей. Цифра может еще увеличиться: последнее рассмотрение жалобы в антимонопольной службе состоялось 25 февраля 2021 года, в ней фигурировала сумма 720 тысяч рублей. По "ИнтерТрансГрупп" в 2020-м поступило три жалобы, ущерб поставщиков составил 3,6 миллиона.

Случаи махинаций на торгах не уникальны, хотя и редки, а схемы довольно разнообразны

Интересно, что до перечисления обеспечения поведение мошенников не вызывало подозрений у предпринимателей. Да и сама площадка, где объявлялись конкурсы, обладает хорошей репутацией. В пресс-службе "РТС-тендер" "РГ" пояснили, что информация о новых заказчиках по 44-ФЗ и 223-ФЗ поступает из Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Площадка обязана аккредитовать всех, пришедших из ЕИС, чтобы не допустить ограничения конкуренции. Именно это произошло с "Энергопроминжиниринг-Югра" и "ИнтерТрансГрупп". Но, поскольку на этих заказчиков поступали жалобы, сотрудники "РТС-тендер" провели свою проверку и выявили нарушения регламента: компании не выходили на связь на протяжении долгого времени. Поэтому им ограничили пользовательский доступ.

- При этом обращаем внимание, что полную ответственность за достоверность любой размещенной на площадке информации несет сам заказчик, - подчеркнули в "РТС-тендер".

Пообщавшись с участниками рынка неофициально, мы поняли, что случаи махинаций на торгах, к сожалению, не уникальны, хотя и редки, а схемы довольно разнообразны. По одной из них заказчик регистрируется на электронной площадке, проводит закупку, участник исполняет контракт, но денег за работу не получает - плательщик просто исчезает. Другой вариант: заказчик предлагает очень привлекательные условия на простой, широко распространенный товар. А взамен требует внести обеспечение на свой расчетный счет - и тоже пропадает. И даже перевод обеспечения на счет площадки может не уберечь от мошеннических действий: злоумышленник намеренно будет признавать любого участника уклонившимся от торгов без объективных причин и получать его средства.

- Предпринимателям стоит внимательнее относиться к закупкам, где обеспечение предусмотрено исключительно в форме перевода денежных средств. Лучше, когда оно принимается в виде банковской гарантии. Также перед участием в торгах стоит проверить заказчика, посмотреть другие его закупки на предмет исполнения договоров, - советуют в пресс-службе Свердловского УФАС.

Кроме того, должно насторожить, если начальная максимальная цена контракта заметно выше рыночной, отсутствует какая-либо информация о деятельности заказчика, особенно если фирма свежезарегистрированная. Никто не отменял и обязанность проводить аудит контрагентов на наличие стоп-факторов в соответствии с налоговым законодательством. Кроме того, в случае сомнений всегда можно позвонить на электронную площадку и проконсультироваться, если возникли опасения. Возможно, ваша бдительность поможет другим.