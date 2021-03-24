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24.03.2021 15:54

Дом с видом на поле

Привлечь специалистов в село рассчитывают с помощью жилищных субсидий
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 63(8414)
Социальные выплаты по программе "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области" позволят местным аграриям рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Например, Загир Абдрахманов из деревни Яраткулова Аргаяшского района работает в фермерском хозяйстве - по местным меркам, довольно крупном: 140 гектаров занято картофелем, тысяча - зерновыми культурами. Пшеницу, овес, гречиху реализуют на перерабатывающие предприятия региона, а картофель отправляют и за пределы области, в Москву и Санкт-Петербург.

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС
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Загир трудится механизатором. Его характеризуют как человека ответственного, профессионала, который знает и любит технику, разбирается в тракторах и других агрегатах. Но вот жилищные условия у мастера из рук вон плохи: многодетная семья из семи человек размещается в маленькой квартире дома на трех хозяев.

Дети растут, проблему нужно решать. Когда механизатор написал заявление на субсидию, начальство его поддержало - помогло оформить нужные документы, поскольку не хочет терять квалифицированного специалиста. В соответствии с региональной программой Абдрахмановым положено 126 квадратных метров, и теперь семейство подыскивает новый дом. В нем у каждого будет своя комната. Нужен еще и приусадебный участок, чтобы разбить грядки, держать скотину и птицу.

В 2021 году получателей социальной выплаты в области более пятидесяти. Им перечислят 85 миллионов рублей, в основном из областного бюджета. Размер социальной выплаты покрывает 70 процентов затрат новоселов, остаток они вносят из собственного кошелька. Расчет стоимости жилья производится на основании социальной нормы, которая составляет 33 квадратных метра на одинокого получателя поддержки, 42 квадрата на семью из двух человек, по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех и более человек. При расчетах используют средние ценовые значения по региону. В текущем году на Южном Урале, по данным Минэкономразвития России, средняя стоимость квадратного метра жилья в сельской местности - 33 тысячи рублей.

По словам вице-губернатора области Евгения Голицына, социальная выплата аграриям стала очень востребованным инструментом господдержки: она позволяет укрепить кадровый потенциал регионального агрокомплекса.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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