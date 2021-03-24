На Урале ФАС призвали проверить банки из-за комиссии на оплату ЖКУ

Новости

Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
В России создадут многоразовый космический корабль по типу "Бурана" 11:17
В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ 11:14
Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения 11:06
МВД не будет упразднять транспортную полицию 11:06
Яровая займется координацией инициатив по помощи многодетным в РФ 10:59
В четверг в столицу придет метеорологическая весна 10:58
У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры 10:56
В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли 10:55
Вышел русский трейлер шоу про викторианских супергероинь "Невероятные" 10:48
Армения отменила военное положение 10:44
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 10:44
Собянин рассказал, как благоустроят Красную Пресню 10:42
Умер актер Джордж Сигал 10:42
Открытый урок для школьников пройдет в День театра 10:42
Автомобилистам в Москве пока не советуют менять резину 10:41
Житель Твери не пришел за выигранными 335 миллионами рублей 10:39
В Подмосковье наступает время гадюк 10:33
В России снизилось число несовершеннолетних преступников 10:29
В КЧР спасли беременную женщину с 90-процентным поражением легких 10:27
В СФ оценили выводы Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ 10:23
В Москве прекращается работа катков 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 11:19
Рубрика: Экономика

На Урале ФАС призвали проверить банки из-за комиссии на оплату ЖКУ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов направил запросы в ФАС и прокуратуру с требованием проверить законность действий банков по взиманию комиссии при оплате коммунальных услуг.

- Помимо счетов на оплату коммунальных услуг челябинцам теперь приходится платить внушительную комиссию за перевод средств, - написал он на своей странице в Instagram. - С нескольких платежек сумма набегает ощутимая. Для пенсионеров - особенно, если посчитать за год - тем более. Огромное количество обращений по этому поводу.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что делать, если выросли платежи за ЖКУ

В Челябинской области коммунальные платежи этой зимой серьезно выросли - особенно за отопление. Представители теплоснабжающей компании объяснили это аномальными морозами, потребовавшими дополнительных ресурсов для поддержания нормальной температуры в домах.

А с наступлением весны власти предупредили о введении банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

- Решение о взыскании комиссии, а также о ее размере принимает банк, - пояснили в мэрии Челябинска. - Возникновение комиссии связано с изменениями в законодательстве. Из состава тарифа на коммунальные ресурсы, в том числе отопления и ГВС, исключена комиссия за платеж. В результате ресурсоснабжающие организации не смогут компенсировать банкам эти расходы.

Чтобы избежать дополнительных расходов в администрации предложили оплачивать отопление и ГВС в одном из крупнейших банков, который по соглашению с теплоснабжающей организацией отказался от комиссии, а также через "личный кабинет" на сайте поставщика. Однако самая популярная у старшего поколения система "Город" комиссию взимает. По мнению депутата, это недопустимо: комиссия - избыточный платеж, который необходимо отметить, как это уже сделали некоторые банки, желая сохранить клиентов.

В регионах Экономика Финансы Банки Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы