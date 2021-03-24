На Урале ФАС призвали проверить банки из-за комиссии на оплату ЖКУ

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов направил запросы в ФАС и прокуратуру с требованием проверить законность действий банков по взиманию комиссии при оплате коммунальных услуг.

- Помимо счетов на оплату коммунальных услуг челябинцам теперь приходится платить внушительную комиссию за перевод средств, - написал он на своей странице в Instagram. - С нескольких платежек сумма набегает ощутимая. Для пенсионеров - особенно, если посчитать за год - тем более. Огромное количество обращений по этому поводу.

В Челябинской области коммунальные платежи этой зимой серьезно выросли - особенно за отопление. Представители теплоснабжающей компании объяснили это аномальными морозами, потребовавшими дополнительных ресурсов для поддержания нормальной температуры в домах.

А с наступлением весны власти предупредили о введении банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

- Решение о взыскании комиссии, а также о ее размере принимает банк, - пояснили в мэрии Челябинска. - Возникновение комиссии связано с изменениями в законодательстве. Из состава тарифа на коммунальные ресурсы, в том числе отопления и ГВС, исключена комиссия за платеж. В результате ресурсоснабжающие организации не смогут компенсировать банкам эти расходы.

Чтобы избежать дополнительных расходов в администрации предложили оплачивать отопление и ГВС в одном из крупнейших банков, который по соглашению с теплоснабжающей организацией отказался от комиссии, а также через "личный кабинет" на сайте поставщика. Однако самая популярная у старшего поколения система "Город" комиссию взимает. По мнению депутата, это недопустимо: комиссия - избыточный платеж, который необходимо отметить, как это уже сделали некоторые банки, желая сохранить клиентов.