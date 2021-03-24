Со следующего года при проведении работ по компенсационному лесовосстановлению будет действовать новая норма: не менее 20 процентов площадей должны занимать саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Однако, как выяснилось, питомников для выращивания деревьев "в горшочках" в стране раз-два и обчелся. В Уральском округе действующий лишь один - в Курганской области, второй, в Тюменской, только строится.

Саженцы в горшочках приживаются гораздо лучше обычных, а значит, выращивать их выгодно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Но без решения этой проблемы реализация федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология" может оказаться под угрозой. Напомним: к 2024 году регионам необходимо обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. Для этого нужно снизить потери - сократить массивы умирающих деревьев, повысить технический уровень и качество лесовосстановления.

Пока темпы неплохие, считают эксперты. Основной показатель федерального проекта в УрФО даже перевыполняют: в 2020 году площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 87,7 процента к площади вырубленных и погибших деревьев при плане 70,3. Ускорить восстановление лесов как раз и поможет использование саженцев с ЗКС.

- У сеянцев в горшочках более высокая приживаемость - 95 процентов против 70-ти для обычных саженцев, - пояснил корреспонденту "РГ" начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Властям уральских регионов рекомендовано "решить вопрос приобретения сеянцев с ЗКС в возрасте одного-двух лет в необходимом объеме". Но выполнить предписание, по-видимому, будет непросто: мало кто такой посадочный материал выращивает.

- Вообще-то я арендатор, лесопользователь. В 2019 году на моем участке произошел крупный пожар, нужно было восстанавливать лес. А изменения в законодательстве натолкнули на мысль выращивать саженцы с ЗКС - не только для себя, но и на продажу. Поэтому пришлось стать первопроходцем, освоить новую технологию, - рассказал "РГ" владелец курганского питомника Андрей Невзоров.

Если речь идет о тепличном комплексе, затраты могут превысить миллиард и без помощи государства не обойтись

По его словам, проект потребовал не только значительных финансовых затрат (100 миллионов рублей), но и полного погружения в новую сферу деятельности. Саженцы в горшочках (а точнее, в многоразовых пластмассовых кассетах) производить непросто: для дружного роста и дальнейшей долгой жизни деревцам нужно дополнительное питание, защита от болезней и слишком яркого солнца, "тренировки" на стрессоустойчивость и так далее. Для маленьких сосен, можжевельника, туи и голубых елей построены четыре большие стометровые теплицы. Пионер-лесовод не перестает экспериментировать с грунтами, температурой, поливом. Но отдача уже есть.

- Моя потребность составляет примерно 10 процентов от всего объема саженцев. Остальные продаю. Но сегодня хоть сколько вырасти, кажется, все будет мало. В этом году основные покупатели - курганские газовики-линейщики, - говорит Невзоров.

Похожий проект реализуют в Тюмени, но там строительство еще не вышло на финишную прямую. Были планы создать аналогичный питомник в Нягани (Югра), даже подобран участок под строительство теплиц, но из-за пандемии проект пока заморожен.

- По прогнозу, потребность УрФО в саженцах с закрытой корневой системой к 2024 году превысит 65 миллионов штук - это самый высокий показатель среди федеральных округов. Поэтому строительство питомников в регионе однозначно необходимо, - уверен начальник отдела по использованию и воспроизводству лесов департамента лесного хозяйства по УрФО Иван Поздеев.

Подобные предприятия могут быть любой формы собственности, считает Олег Сандаков, однако важно понимать, что это очень серьезный технологический процесс. По мнению экспертов, если речь идет не о нескольких теплицах, а о целом комплексе, затраты могут превысить миллиард рублей и без помощи государства не обойтись. Например, лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан (первый в России и крупнейший в Европе) возвели на средства федерального и регионального бюджетов. Полностью автоматизированный комплекс выглядит, как небольшой космодром: четко очерченные прямоугольники огромных теплиц, административное помещение, здание холодильника (готовые саженцы могут храниться в нем до полугода без потери жизнеспособности).

У Свердловской области тоже амбициозные планы. По словам Олега Сандакова, горно-металлургическая компания планирует на базе своих овощных теплиц создать селекционный центр для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой - для собственных нужд и на продажу. Его мощность составит 20 миллионов саженцев в год, что полностью обеспечит потребность области в посадочном материале. Но пока дело движется медленно: по данным представителя предприятия, проект лесосеменного центра пришлось отправить на доработку.

Принять участие в проекте вполне могут и небольшие производства. Например, лесной питомник в Артемовском уже подтвердил готовность сотрудничать с компанией из Тюмени. Региональные границы здесь значения не имеют: выращивать можно там, где это удобнее, а транспортировка охлажденных, аккуратно упакованных в пленку 12-сантиметровых сосенок не проблема.

Впрочем, не все регионы УрФО могут и хотят выращивать саженцы с ЗКС. Например, в ЯНАО нет потребности в таком посадочном материале: воспроизводство леса там происходит естественным путем. В ХМАО саженцы в горшочках тоже не выращивают - слишком велики затраты. Лес восстанавливают при помощи обычных сеянцев с открытой корневой системой, которые покупают у производителей из соседних регионов. Так что им, выходит, и карты в руки.

Между тем

Многие предприятия ТЭК ведут работу по монетизации причиненного лесу ущерба - выбирают не восстановление леса собственными силами, а денежные выплаты. По мнению Олега Сандакова, это более правильный подход: нефтяник не должен сажать деревья, лучше поручить это профессионалам.