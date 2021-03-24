В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Шереметьево

В челябинском аэропорту выясняют причины неисправности самолета, прибывшего из Москвы. Обратный рейс в Шереметьево задержан, сообщили в среду в Уральской транспортной прокуратуре.

- Сегодня после посадки самолета рейса Шереметьево - Челябинск произошло авиационное событие: отказ управления передней стойки шасси при выруливании на стоянку, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. - На борту находилось 76 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. Причина возникшей технической неисправности воздушного судна устанавливается.

Как пояснили в прокуратуре, до выяснения обстоятельств произошедшего вылет самолета обратно в Шереметьево задержан. Оказание услуг пассажирам поставлено на контроль.

Кроме того, прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.