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24.03.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Шереметьево

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В челябинском аэропорту выясняют причины неисправности самолета, прибывшего из Москвы. Обратный рейс в Шереметьево задержан, сообщили в среду в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: iStock
Неадекватную пассажирку связали скотчем на борту самолета

- Сегодня после посадки самолета рейса Шереметьево - Челябинск произошло авиационное событие: отказ управления передней стойки шасси при выруливании на стоянку, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. - На борту находилось 76 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. Причина возникшей технической неисправности воздушного судна устанавливается.

Как пояснили в прокуратуре, до выяснения обстоятельств произошедшего вылет самолета обратно в Шереметьево задержан. Оказание услуг пассажирам поставлено на контроль.

Кроме того, прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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