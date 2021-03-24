Водный центр задуман как отдельно стоящее здание, без торговой нагрузки. Вода займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь запланировано 17 видов развлечений, среди которых цунами, аттракционы со свободным падением и другие. Кроме того, появятся русская, финская, турецкая бани, контрастные ванны, соляная пещера, массажные кабинеты.
Аквапарк сформирует западную часть зоны променадов с улицами, суммарная длина которых - 1,5 километра. Вдоль этих артерий неторопливого движения откроются рестораны, супермаркеты, появятся фонтан, небольшие детские площадки. Такую концепцию авторы представили в феврале этого года общественности, упомянув также о строительстве в новом квартале ратуши, которая должна стать одной из доминант, элементом, объясняющим принцип пространственной компоновки. В квартале будет площадь размером 40 на 60 метров для концертов и ярмарок. Таковые в старых городах называли ратушными из-за находившегося поблизости здания городского управления. В Челябинске административных переездов не ожидается, но соблазн стилизовать объект под старину у зодчих остался. И, хотя строение высотой до семи этажей отдадут под отель, его собираются украсить башенкой с часами, еще раз подчеркнув публичность задуманного пространства.
Впрочем, права аквапарка остаться главной точкой притяжения никто не оспорит. Кстати, это не первая попытка Челябинска обзавестись собственным многофункциональным водным центром. Разговоры ведутся давно, периодически предлагают возвести самый большой в Урало-Сибирском регионе комплекс то у западного въезда в город, то на юге мегаполиса. Но пока все на этом и заканчивалось.
Отличие нынешней ситуации в том, что инициатором строительства аквапарка стал губернатор, предложивший вкладываться в социальные объекты инвестору - бизнесмену и депутату Госдумы Олегу Колесникову. В итоге процесс пошел: аквапарк стоимостью два миллиарда рублей планируется сдать через два года, к весне 2023-го, а вторую очередь, квартал развлечений площадью 25 тысяч квадратных метров, - полутора годами позже.
Авторы проекта считают, что место у комплекса правильное, бойкое. В северо-западном жилом массиве проживает около 350 тысяч человек, поэтому загрузка развлекательному объекту обеспечена. Другие возражают: локация в таком случае не главное, ведь сегодня челябинцы ездят даже в Екатеринбург, чтобы порадовать детей посещением аквапарка, а уж в своем городе объект точно будет востребован.