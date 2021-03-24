В Челябинске стартует строительство аквапарка: строители огородили площадку вдоль улицы Братьев Кашириных, южнее ледовой арены "Трактор". Сейчас на этом месте пустырь, а в апреле, обещает представитель инвестора, зайдет техника, начнутся строительные работы.

Тюменцы когда-то тоже ездили в екатеринбургский аквапарк, но с 2018 года могут наслаждаться отдыхом у воды в своем городе. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Водный центр задуман как отдельно стоящее здание, без торговой нагрузки. Вода займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь запланировано 17 видов развлечений, среди которых цунами, аттракционы со свободным падением и другие. Кроме того, появятся русская, финская, турецкая бани, контрастные ванны, соляная пещера, массажные кабинеты.

Аквапарк сформирует западную часть зоны променадов с улицами, суммарная длина которых - 1,5 километра. Вдоль этих артерий неторопливого движения откроются рестораны, супермаркеты, появятся фонтан, небольшие детские площадки. Такую концепцию авторы представили в феврале этого года общественности, упомянув также о строительстве в новом квартале ратуши, которая должна стать одной из доминант, элементом, объясняющим принцип пространственной компоновки. В квартале будет площадь размером 40 на 60 метров для концертов и ярмарок. Таковые в старых городах называли ратушными из-за находившегося поблизости здания городского управления. В Челябинске административных переездов не ожидается, но соблазн стилизовать объект под старину у зодчих остался. И, хотя строение высотой до семи этажей отдадут под отель, его собираются украсить башенкой с часами, еще раз подчеркнув публичность задуманного пространства.

Это не первая попытка Челябинска обзавестись собственным многофункциональным водным центром. Разговоры ведутся давно, но пока все на этом и заканчивалось

Впрочем, права аквапарка остаться главной точкой притяжения никто не оспорит. Кстати, это не первая попытка Челябинска обзавестись собственным многофункциональным водным центром. Разговоры ведутся давно, периодически предлагают возвести самый большой в Урало-Сибирском регионе комплекс то у западного въезда в город, то на юге мегаполиса. Но пока все на этом и заканчивалось.

Отличие нынешней ситуации в том, что инициатором строительства аквапарка стал губернатор, предложивший вкладываться в социальные объекты инвестору - бизнесмену и депутату Госдумы Олегу Колесникову. В итоге процесс пошел: аквапарк стоимостью два миллиарда рублей планируется сдать через два года, к весне 2023-го, а вторую очередь, квартал развлечений площадью 25 тысяч квадратных метров, - полутора годами позже.

Авторы проекта считают, что место у комплекса правильное, бойкое. В северо-западном жилом массиве проживает около 350 тысяч человек, поэтому загрузка развлекательному объекту обеспечена. Другие возражают: локация в таком случае не главное, ведь сегодня челябинцы ездят даже в Екатеринбург, чтобы порадовать детей посещением аквапарка, а уж в своем городе объект точно будет востребован.