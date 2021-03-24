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24.03.2021 15:52

Дачники нажгли

В Западной Сибири под угрозу отключения от электросетей попали десятки тысяч неплательщиков
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 63(8414)
Беспрецедентные темпы роста задолженности физических лиц за электроэнергию зафиксированы по результатам прошлого года в ряде городов и районов Тюменской области, Югры и Ямала. Всюду, помимо ЯНАО, первенствуют сельские территории.

Абсолютный лидер во всем большом регионе - Тюменский район, что несколько обескураживает. Ведь это довольно успешная в экономическом и социальном ракурсах территория. Уступая региональному центру по численности населения в 6,5 раза, пригородный район уверенно обогнал Тюмень по объему неплатежей: 88 миллионов рублей против 76-ти. Поскольку более-менее объективную картину происходящего дает не плоское сравнение валовых показателей, а их сопоставление в расчете на тысячу жителей в определенном временном диапазоне, корреспондент "РГ" попросил поставщика электроэнергии поделиться статистическими данными за последние три года.

Фото: iStock
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Напомним, что в 2020-м в связи с пандемией был установлен мораторий на начисление штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг для населения и ресурсоснабжающих организаций. Ощутимого прироста долгов следовало ожидать. Но кое-где случился настоящий обвал. Смотрим данные на 10 февраля 2019 года, 2020 и 2021-го. До прихода коронавируса в группе ключевых муниципалитетов северных автономий наблюдалось сокращение сумм накопившихся долгов, затем пошел обратный процесс. В Новом Уренгое долг сначала уменьшился на 12 процентов, затем увеличился сразу на 80! Рывок совершил и Сургут - плюс 60 процентов с гаком.

Медвежий угол Югры - Кондинский район - хотя и продемонстрировал меньшую прыть по наращиванию долгов, но исходя из численности жителей (около 31 тысячи человек) именно он, а не Тюменский район, является сегодня рекордсменом со своими почти 35 миллионами рублей. Судя по количеству злостных неплательщиков (их сравнительно немного), Кондинскому нет равных по величине среднего долга на физическое лицо. За ним идет другой таежный район - Нижнетавдинский (Тюменская область). Его разительное отличие от лидера - в многочисленности неплательщиков. Им, вероятно, будет чуть проще расквитаться с поставщиком, нежели северянам.

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Возвращаясь к Тюменскому району, где за три года задолженность увеличилась в 2,15 раза, отметим еще одну изюминку. На здешних землях стоят многие тысячи богатых особняков. Может, их владельцы, воспользовавшись мораторием, просто не спешат рассчитаться за электричество, относя эти расходы к мелочам? Или здесь увлеклись майнингом цифровой валюты? Последнее предположение в энергосбытовой компании с улыбкой отвергли, но статус солидной массы должников обозначили как "собственники дачных участков". Аналогичная формулировка применена и по отношению к Сургуту.

Мораторий остался в прошлом, пришел час возвращать долги за киловатт-часы - всего 853,6 миллиона рублей, уточняет поставщик. В противном случае 33,5 тысячи жителей региона могут остаться без света.

- Отключение от сети - мера крайняя, неприятная, но самая действенная, - говорит представитель компании Александра Коршунова.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО УрФО Тюменская область Регулирование тарифов в ЖКХ

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