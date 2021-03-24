Росгосцирк взвесит своих животных после карантина

Новости

Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 22:13
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 22:06
Финляндия ограничит на 21 день передвижение граждан в Хельсинки и Турку 22:05
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 22:00
На Украине провизор аптеки умер после прививки AstraZeneca 21:44
Шойгу вручил премию Минобороны РФ артисту Безрукову 21:24
Количество вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32 тысячи 21:03
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком" 20:51
Берлускони выписали из больницы 20:50
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции 20:39
В Сербии осквернили памятник советским солдатам 20:24
Нефть Brent дорожает почти на 6% 20:17
"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии 19:50
Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии 19:34
Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр 19:24
В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов 19:22
Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен 19:17
В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 20:52
Рубрика: Общество

Фитнес для носорога

Росгосцирк взвесит своих животных после карантина
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Провести контрольные взвешивания большинства своих животных, участвующих в представлениях, планирует Росгосцирк. Цель операции - узнать, как артисты перенесли карантин и отсутствие выступлений. Акция стартует в Костроме, а первым на весы встанет единственный в России дрессированный носорог Мафуньян.
Мафуньян в хорошей форме. Но если взвешивание покажет избыточный вес, то его питание придется скорректировать. Фото: Росгосцирк Мафуньян в хорошей форме. Но если взвешивание покажет избыточный вес, то его питание придется скорректировать. Фото: Росгосцирк
Мафуньян в хорошей форме. Но если взвешивание покажет избыточный вес, то его питание придется скорректировать. Фото: Росгосцирк

- Казалось бы, за год карантина животные должны потерять форму и набрать лишний вес. На самом деле это не так, поскольку даже без представлений наши артисты продолжают работать на репетициях и находятся в отличном физическом состоянии. Это мы и хотим продемонстрировать, - рассказали в пресс-службе компании.

Фото: iStock
Драка слоних во время шоу обошлась казанскому цирку в миллион рублей

В костромской цирк из Москвы доставят специальные весы, выдерживающие грузы массой до трех тонн. Пять лет назад, когда двухлетнего Мафуньяна привезли в Россию, он был чуть меньше метра в холке и весил тонну. А сейчас животное находится в полном расцвете сил и таланта. Мафуньян умеет приседать, взбираться на подставку и отдавать поклоны.

- Моя задача - следить за его весом. Норма взрослого носорога 2,5 тонны. Если она будет превышена, то пойдет большая нагрузка на ноги и это плохо отразится на здоровье животного. На мой взгляд, Мафуньян находится в хорошей форме. Если взвешивание покажет избыточный вес, скорректируем питание, - рассказала "РГ" дрессировщица Елена Федотова.

Вслед за носорогом на весы встанут китайская хохлатая собака, бенгальская тигрица, лошади, свинки и такса Клопа.

После Костромы весы отправятся в Астраханский цирк. Всего планируется взвесить порядка тысячи животных в десяти городах (всего у Росгосцирка их в полтора раза больше), акция продлится полгода.

Общество Природа

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
В Минэнерго рассказали, как будет формироваться цена на электроэнергию
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова