Росгосцирк взвесит своих животных после карантина

- Казалось бы, за год карантина животные должны потерять форму и набрать лишний вес. На самом деле это не так, поскольку даже без представлений наши артисты продолжают работать на репетициях и находятся в отличном физическом состоянии. Это мы и хотим продемонстрировать, - рассказали в пресс-службе компании.
В костромской цирк из Москвы доставят специальные весы, выдерживающие грузы массой до трех тонн. Пять лет назад, когда двухлетнего Мафуньяна привезли в Россию, он был чуть меньше метра в холке и весил тонну. А сейчас животное находится в полном расцвете сил и таланта. Мафуньян умеет приседать, взбираться на подставку и отдавать поклоны.
- Моя задача - следить за его весом. Норма взрослого носорога 2,5 тонны. Если она будет превышена, то пойдет большая нагрузка на ноги и это плохо отразится на здоровье животного. На мой взгляд, Мафуньян находится в хорошей форме. Если взвешивание покажет избыточный вес, скорректируем питание, - рассказала "РГ" дрессировщица Елена Федотова.
Вслед за носорогом на весы встанут китайская хохлатая собака, бенгальская тигрица, лошади, свинки и такса Клопа.
После Костромы весы отправятся в Астраханский цирк. Всего планируется взвесить порядка тысячи животных в десяти городах (всего у Росгосцирка их в полтора раза больше), акция продлится полгода.