Росгосцирк взвесит своих животных после карантина

Провести контрольные взвешивания большинства своих животных, участвующих в представлениях, планирует Росгосцирк. Цель операции - узнать, как артисты перенесли карантин и отсутствие выступлений. Акция стартует в Костроме, а первым на весы встанет единственный в России дрессированный носорог Мафуньян.

Мафуньян в хорошей форме. Но если взвешивание покажет избыточный вес, то его питание придется скорректировать. Фото: Росгосцирк

- Казалось бы, за год карантина животные должны потерять форму и набрать лишний вес. На самом деле это не так, поскольку даже без представлений наши артисты продолжают работать на репетициях и находятся в отличном физическом состоянии. Это мы и хотим продемонстрировать, - рассказали в пресс-службе компании.

В костромской цирк из Москвы доставят специальные весы, выдерживающие грузы массой до трех тонн. Пять лет назад, когда двухлетнего Мафуньяна привезли в Россию, он был чуть меньше метра в холке и весил тонну. А сейчас животное находится в полном расцвете сил и таланта. Мафуньян умеет приседать, взбираться на подставку и отдавать поклоны.

- Моя задача - следить за его весом. Норма взрослого носорога 2,5 тонны. Если она будет превышена, то пойдет большая нагрузка на ноги и это плохо отразится на здоровье животного. На мой взгляд, Мафуньян находится в хорошей форме. Если взвешивание покажет избыточный вес, скорректируем питание, - рассказала "РГ" дрессировщица Елена Федотова.

Вслед за носорогом на весы встанут китайская хохлатая собака, бенгальская тигрица, лошади, свинки и такса Клопа.

После Костромы весы отправятся в Астраханский цирк. Всего планируется взвесить порядка тысячи животных в десяти городах (всего у Росгосцирка их в полтора раза больше), акция продлится полгода.