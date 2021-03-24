Сегодня стартует европейская квалификация чемпионата мира-2022. На кону - 13 путевок в Катар, где пройдет главный футбольный турнир планеты. Чтобы получить прямую путевку, необходимо занять первое место в своей группе. Второе даст возможность пробиться на ЧМ-2022 через плей-офф. Сборная России, которая попала в группу "H" вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой, свой первый матч проведет на выезде против мальтийцев. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению, а 30 числа наши будут гостить у словаков.

Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира-2022, сборной России нужно занять в своей группе первое место. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Путь россиян в Катар едва не начался с форс-мажора. Виноват, естественно, ковид. Из-за пандемии на Мальте запрещены любые спортивные мероприятия, что автоматически поставило матч с Россией под угрозу срыва. К счастью, власти страны сделали для футбола исключение. Правда, речь только об игроках и персонале сборной. Наверное, впервые в истории на матче национальной команды не будет работать ни одного российского журналиста.

Сборная Мальты - очевидный аутсайдер нашей группы: 176-е место в мировом рейтинге ФИФА говорит само за себя. Однако это вовсе не повод для шапкозакидательских настроений. Мальтийцы умеют преподносить сюрпризы. Об этом могут рассказать игроки сборной Украины, сенсационно уступившей островной команде в товарищеском матче 2017 года.

То, что с Мальтой нужно быть настороже, подтвердил и экс-защитник сборной России и столичного "Динамо", бронзовый призер Евро-2008 Денис Колодин, который в интервью "РГ" обрисовал перспективы наших в предстоящем отборе.

Хорошо, что начинаем квалификацию с матча против аутсайдера?

Денис Колодин: Скорее да, чем нет. Есть шанс сразу набрать три очка и спокойно готовиться к более сильным соперникам. Хотя недооценивать Мальту я бы все же не стал. Эта команда намного сильнее того же Сан-Марино или Гибралтара. Легко не будет в любом случае.

Черчесов говорил, что из первой корзины предпочтительнее была Хорватия, а не условная Германия. Согласны?

Денис Колодин: Не сказал бы, что хорваты сильно отстают от немцев. В отборочном цикле с любым соперником тяжело играть, потому что у всех запредельная мотивация. Если взять последний чемпионат мира, хорваты добрались до финала, а Германия не вышла из группы. Так что все это условно. Надо просто выходить и стараться выиграть каждый следующий матч.

Нынешняя Хорватия сильнее или слабее самой себя образца чемпионата мира в России?

Денис Колодин: Они всегда были сильны. Так получается, что у них всегда есть талантливая молодежь, местные детско-юношеские школы хорошо работают. Ушло поколение Манджукича, Чорлуки, но на смену приходят Ребич, Влашич. Футболисты меняются, а стиль остается.

В нашей сборной есть игроки уровня Влашича, Ребича?

Денис Колодин: У нас есть такие ребята, как Головин, Миранчук. Один играет во Франции, второй - в Италии, причем не за последние клубы. Так что я бы не сказал, что мы им уступаем по подбору игроков.

Как в целом оцениваете нашу группу?

Денис Колодин: Да из любой группы можно выходить. Просто нам важно пройти ровно цикл, без спадов, как это было в Лиге наций. Обратите внимание - мы два раза подряд в Лиге наций начинали хорошо, а заканчивали не очень. Нам прибавить в стабильности. А так со всеми можно играть и всех побеждать.

Из-за ковидных правил под вопросом было участие Александра Головина в домашнем матче со Словенией...

Денис Колодин: Головин - связующий игрок, Черчесов рассчитывает на него как на футболиста стартового состава. Да, у него была травма, он пропустил много времени. Но опять же: человек выступает в "Монако", в очень сильном французском чемпионате. Это определенный показатель. Хорошо, что Головин сыграет в Сочи.

Денис Колодин: Недооценивать Мальту я бы все же не стал. Эта команда намного сильнее того же Сан-Марино или Гибралтара. Легко не будет

Ряд экспертов считают, что Хорватия - фаворит нашей группы. Согласны?

Денис Колодин: Не совсем. Мы с хорватами почти всегда играли вничью, матчи были непростые для обеих команд. Если покажем свой максимум, то можем стать и первыми, почему бы и нет? Никого не надо бояться.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Илья Соболев

Где будем смотреть

24 марта, среда, Первый канал

22.40. Мальта - Россия. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

19.50. Турция - Нидерланды. Прямая трансляция.

22.35. Франция - Украина. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.35. Бельгия - Уэльс. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.35. Сербия - Ирландия. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.35. Португалия - Азербайджан. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

22.35. Словения - Хорватия. Прямая трансляция.

Букмекеры

В чем будем играть

Накануне сборная России презентовала новый комплект гостевой формы, который будет использоваться на предстоящем чемпионате Европы. В нем же наша команда сыграет и в выездных матчах квалификации ЧМ-2022. Верх выполнен в белом цвете с российским триколором на груди и рукавах.

"Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков и я", - поделился впечатлениями от свежей экипировки в эфире "Матч ТВ", где проходила презентация формы, капитан сборной Артем Дзюба.

Напомним, основная форма красного цвета была представлена еще в августе 2020 года, причем ее утвердили лишь со второй попытки. Первый вариант РФС забраковал из-за перевернутого флага на рукавах.