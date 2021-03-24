"Российскость" товаров при госзакупках определят по балльной шкале

Минпромторг намерен ввести балльную систему оценки степени российского происхождения товаров, участвующих в госзакупках. Об этом заявил замглавы ведомства Василий Осьмаков в ходе пленарной сессии Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".

Сейчас действует заявительный характер российского происхождения продукции. По мнению Минпромторга, необходимо установить более реальный контроль в этой сфере.

"В рамках подтверждения "российскости" мы переходим на балльный характер. У производителя будет некий набор баллов, который будет позволять считать его продукцию российской", - отметил Осьмаков.

По его словам, в течение двух-трех недель будут внесены поправки в закон о квотировании, которые позволят конкретизировать механизмы импортозамещения.

Замглавы Минпромторга также отметил, что благодаря квотированию, долю товаров, произведенных в России, удалось нарастить в рамках госзаказа с 50% в 2019 году до 85% - в 2020-м.