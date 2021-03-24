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Рубрика: Культура

Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов

Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP
Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP

Самую большую в мире картину на холсте под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") продали на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов. Автор полотна - британский художник Саша Джафри. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Khaleej Times.

Фото: Handout / CHRISTIE'S AUCTION HOUSE / AFP
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Площадь картины равняется площади двух футбольных полей. На ее создание ушло восемь месяцев, притом что художник работал над ней по 20 часов в сутки. Сообщается также, что изначально он планировал по частям продать ее на нескольких аукционах в разных странах мира и надеялся выручить таким образом около 30 миллионов долларов. В итоге сумма за все полотно, сохраненное в целости, получилась в два раза больше.

Как выяснили журналисты, Джафри направит эти деньги на благотворительность - на международные проекты помощи детям. По словам самого художника, его цель - спасти жизни 200 миллионов детей и дать возможность ребятам из бедных стран получить доступ в интернет, современный источник образования.

Купил же картину глава фирмы, занимающейся криптовалютами, - Андрэ Абдун.

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