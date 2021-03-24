Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов

Самую большую в мире картину на холсте под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") продали на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов. Автор полотна - британский художник Саша Джафри. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Khaleej Times.

Площадь картины равняется площади двух футбольных полей. На ее создание ушло восемь месяцев, притом что художник работал над ней по 20 часов в сутки. Сообщается также, что изначально он планировал по частям продать ее на нескольких аукционах в разных странах мира и надеялся выручить таким образом около 30 миллионов долларов. В итоге сумма за все полотно, сохраненное в целости, получилась в два раза больше.

Как выяснили журналисты, Джафри направит эти деньги на благотворительность - на международные проекты помощи детям. По словам самого художника, его цель - спасти жизни 200 миллионов детей и дать возможность ребятам из бедных стран получить доступ в интернет, современный источник образования.

Купил же картину глава фирмы, занимающейся криптовалютами, - Андрэ Абдун.