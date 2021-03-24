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Рубрика: Спорт

Катар на горизонте

Сборная России стартует в отборочном турнире чемпионата мира-2022
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 62(8413)
Уже в среду сборная России проведет первый матч в году. Команда Станислава Черчесова стартует в отборочном цикле гостевым матчем с Мальтой. До конца марта предстоят также игры со Словенией дома (27-го числа) и на выезде со Словакией (30 марта).
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

К предстоящим встречам россияне готовятся в Сочи, где пройдет поединок со словенцами. Новостей из стана национальной команды в последние дни предостаточно. Пожалуй, самой громкой из них стала ситуация вокруг полузащитника "Монако" Александра Головина.

В конце прошлой недели стало известно, что клуб Головина выступил против его участия в матче со Словенией. Как сообщалось на официальном сайте "Монако", Александр не может отправиться в Россию, поскольку для этого потребовалось бы особое разрешение. Дело все в том, что клубы чемпионата Франции запретили футболистам покидать Евросоюз на время перерыва на матчи национальных команд, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении. Впрочем, РФС совместно с ФИФА удалось решить эту проблему, и Головин поможет сборной в Сочи.

Своих соперников по квалификации ЧМ-2022 российская сборная узнала в декабре прошлого года. В целом со жребием нашей команде повезло. Из первой корзины могли выпасть условные Германия или Испания, но попалась Хорватия. Хотя, безусловно, относиться с пренебрежением к "шашечным" нельзя. Все же они финалисты чемпионата мира-2018 и в их составе выступают звезды мирового уровня. К слову, наша сборная ранее четырежды пересекалась с хорватами и не одержала ни одной победы.

Из второй корзины досталась Словакия. Будем откровенны - ничего страшного в этой команде нет. Крепкий середняк, который порой может доставить проблем даже грандам. Из четвертой корзины выпала Словения. С ней у нас связаны не самые приятные воспоминания: именно словенцы переиграли нас в стыковых матчах и не пустили на ЧМ-2010. С киприотами и Мальтой россияне справиться должны.

В европейском отборочном цикле на чемпионат мира примут участие рекордные 55 национальных команд. Они были разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. Напрямую в финальную часть первенства планеты выйдут победители групп.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Команды, занявшие вторые места, а также две лучшие сборные, триумфаторы своих групп в нынешней Лиге наций из числа не ставших первыми или вторыми в отборочном турнире, выйдут в плей-офф. Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом из них будут проведены полуфиналы и финал. Три победителя отберутся на ЧМ. Выходит, в финальной части турнира выступят 13 европейских сборных. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Финальная часть ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Всего в первенстве планеты примут участие 32 сборные. Одна путевка отдана Катару на правах хозяев. Остальные конфедерации разыграют 29 гарантированных мест (Европа - 13, Африка - пять, Южная Америка и Азия - по четыре, Северная Америка - три), еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых сыграют занявшая пятое место в отборе из Южной Америки, лучшая команда четвертого раунда квалификации в Азии, сборная, ставшая четвертой в отборочной группе в Северной Америке, а также сильнейшая команда из Океании.

Прямая речь

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

- У нас крепкая группа. Мальту уже смотрели, подготовили нарезки по игрокам. Это отборочный матч чемпионата мира, а значит, надо готовиться максимально. В Словении и Словакии знаем больше футболистов, представляем, чего от них ждать. Но тут ты не знаешь, что у тебя покажет ПЦР, как и у соперника. Несколько раз так было, когда вроде здоровый, а выходить на поле нельзя.

Экстрим

Россия выиграла ЧМ по фристайлу

Сборная России зажгла на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу. С 14 медалями, шесть из которых - золотые, наши заняли уверенное первое место в общекомандном зачете.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сноуборд и фристайл многими в России все еще воспринимаются как не наши виды спорта. Но на сегодняшний день это верно лишь для отдельных дисциплин. К примеру, победные традиции в параллельном слаломе, где спортсмены на сноуборде наперегонки съезжают по склону, огибая флажки, были заложены еще на сочинских Играх-2014, откуда сразу два "золота" привез обрусевший американец Вик Уайлд. Сейчас в этой дисциплине доминирует Дмитрий Логинов, ставший уже трехкратным чемпионом мира.

Постепенно привыкаем мы к успехам наших и в лыжной акробатике. На скорости 70 км в час спортсмен с трамплина взмывает на высоту восьмиэтажного дома и делает умопомрачительные трюки. Второй чемпионат мира кряду это лучше всех удается Максиму Бурову.

А теперь о прорывах. Последние успехи в могуле (тут спортсмен, съезжая по склону, лавирует между буграми-могулами) у нас были на ЧМ-2015. ЧМ-2021 принес нам сразу две медали: Анастасия Смирнова завоевала "бронзу" и "золото" в парном варианте. Причем в последнем случае она боролась в финале с соотечественницей Викторией Лазаренко.

Наконец, дисциплина под загадочным названием биг-эйр. Ее перевод с английского (большой воздух) вполне отражает суть. Спортсмены разгоняются и прыгают с трамплина, выполняя трюки, причем длина прыжка может достигать 30 метров. Тут у нас медалей сроду не было. А теперь есть, причем сразу две. "Золото" у Анастасии Таталиной и "серебро" у Ланы Прусаковой.

Подготовил Илья Соболев

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