СМИ: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

Северная Корея снова провела ракетные испытания. Пуски были произведены 21 марта с западного побережья страны. Военные Южной Кореи рассказали агентству Yonhap, что речь идет о крылатых, а не баллистических ракетах. "Наши системы ПВО их засекли", - подтвердил информацию источник в военных кругах.

Американская газета The Washington Post также сообщила, что Пхеньян провел тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. При этом власти Северной Кореи никак не прокомментировали свои действия, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи.

В Вашингтоне к пускам отнеслись спокойно. "Мы в курсе имевшей место военной деятельности со стороны КНДР. Мы отнесли эти действия к категории нормальной военной активности со стороны Севера", - цитирует ТАСС представителя американской администрации высокого ранга. В Белом доме подчеркнули, что "Северная Корея использует знакомый набор провокаций, когда она хочет послать определенный сигнал администрации США".