Щербакова готова рисковать на чемпионате мира

Российская фигуристка, трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова, которая в среду, 24 марта, вступит в борьбу за медали на чемпионате мира в Стокгольме, рассказала о своих ощущениях перед стартом турнира.

- Я понимаю, что это мой первый чемпионат мира, самый главный старт. Но здесь немного другая атмосфера, - приводит слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Соревнования пройдут без зрителей. Не будет такой сильной поддержки, такого сильного ощущения важности турнира. Ведь обычно на международных стратах чувствуется масштабность. Зрители придают энергии.

Щербакова также прокомментировала неудачи на тренировках. Во вторник Анна несколько раз упала с четверных прыжков. Сколько "квадов" она вставит в произвольную программу, будет ли рисковать во время выступления?

- Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира. После короткой программы будет день, чтобы принять решение. Будем смотреть на мою форму, - отметила Щербакова. - Какой-то риск будет присутствовать, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант.