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24.03.2021 12:30
Рубрика: Спорт

Щербакова готова рисковать на чемпионате мира

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка, трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова, которая в среду, 24 марта, вступит в борьбу за медали на чемпионате мира в Стокгольме, рассказала о своих ощущениях перед стартом турнира.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

- Я понимаю, что это мой первый чемпионат мира, самый главный старт. Но здесь немного другая атмосфера, - приводит слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Соревнования пройдут без зрителей. Не будет такой сильной поддержки, такого сильного ощущения важности турнира. Ведь обычно на международных стратах чувствуется масштабность. Зрители придают энергии.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Щербакова также прокомментировала неудачи на тренировках. Во вторник Анна несколько раз упала с четверных прыжков. Сколько "квадов" она вставит в произвольную программу, будет ли рисковать во время выступления?

- Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира. После короткой программы будет день, чтобы принять решение. Будем смотреть на мою форму, - отметила Щербакова. - Какой-то риск будет присутствовать, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант.

Спорт Фигурное катание

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