Шойгу вручил премию Минобороны РФ артисту Безрукову

Вечером в среду, 24 марта в Центральном академическом театре Российской армии прошла церемония вручения премий Минобороны РФ в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы. Она была учреждена по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу, и он принял участие в награждении лауреатов.

"Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства, - обратился министр к участникам церемонии. - За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену"

Шойгу вручил премию за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре Народному артисту России Сергею Безрукову.

В различных номинациях премий также удостоились, в частности, журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, актриса Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, ансамбль Черноморского флота и сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ.