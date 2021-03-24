Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду готовится сменить обстановку. По информации Marca, португалец намерен вернуться в "Реал".

Сообщается, что Криштиану хочет уехать из Италии, поскольку разочарован неудачей проекта, который выстраивают в "Ювентусе". Он был против назначения главным тренером Андреа Пирло. Кроме того, игрок уверен: со "Старой синьорой" он вряд ли завоюет Лигу чемпионов.

Вроде как "Ювентус" не прочь прекратить сотрудничество с Роналду. На днях руководство клуба составило список неприкасаемых футболистов, в который вошли Федерико Кьеза, Данило, Маттейс ле Лигт, Артур и Деян Кулусевски.

За "Реал" Криштиану выступал на с 2009 по 2018 год. За это время он завоевал 15 титулов, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов. Также Роналду по два раза становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и УЕФА. В его активе также три победы на клубном первенстве мира.