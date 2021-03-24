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24.03.2021 16:20
Рубрика: Власть

Социальную рекламу в интернете отрегулируют

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует распространение социальной рекламы в интернете.

Фото: iStock
Госдума одобрила бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах.

Глава профильного комитета ГД и один из авторов инициативы Александр Хинштейн пояснил, что законопроект распространяет механизм квотирования на все возможные площадки, в том числе в интернете.

По его оценке, распространение социальной рекламы - важный и значимый вопрос, это напрямую связано с развитием гражданского общества в нашей стране.

На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook. Предполагается создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения, которого будет назначать Минцифры.

Оператор социальной рекламы займется расчетом обязательной доли социально значимого контента и определит доступные для использования в сети форматы распространения такой рекламы. Они будут утверждены на основе методики, разработанной ФАС.

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