Эти пачки денег были найдены во время обыска у теперь уже экс-губернатора Пензенской области. Фото: vesti.ru

Когда накопления превышают официальные доходы чиновника за несколько лет, это всегда вызывает подозрения. Одних подозрений - и это подтвердит любой юрист - недостаточно, чтобы наказать человека. Однако в России, как подчеркивают некоторые эксперты, создается уникальная система: богатства у государственного служащего изымаются просто по факту, что их происхождение таинственно.

Сегодня у всех на слуху дело теперь уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следствие обвиняет его во взятке более 31 миллиона рублей. При этом, как писали некоторые СМИ, дома у него обнаружили около 500 миллионов рублей. У людей, такого уровня, конечно, высокая зарплата. Но вряд ли, даже откладывая всю получку и питаясь исключительно дошираком, руководитель региона смог бы накопить столько.

До приговора суда мы не можем сказать, виновен или нет экс-губернатор в том, в чем его обвиняют. Но в любом случае в обвинении речь не идет об этих 500 миллионах, и будь на месте губернатора обычный человек, чемодан бы ему вернули. Раз не доказано, что они украдены, иного выхода нет. Однако губернатор входит в число лиц, на которых распространяются другие правила. Так что можно предсказать совершенно точно: этих денег он больше не увидит, каким бы ни был приговор суда по делу о взятке.

Люди, которые служат государству на ответственных постах, обязаны вести полностью прозрачную финансовую жизнь. Если у них на счету или под кроватью накопилось больше, чем они заработали за три года, излишки будут забирать.

Минимальная сумма излишков: 10 тысяч рублей.

Кстати, практика изъятия у чиновников сомнительных богатств нарабатывается уже несколько лет. Еще в 2012 году был принят Закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства имущество чиновников. По этому закону можно отобрать участки, дома, машины. А вот деньги под эту норму не попадают.

За восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 миллиарда рублей, в том числе особняки и люксовые авто

Недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, уйдут в казну, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Система успешно работает. Недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в 2020 году в уполномоченные органы передано 5 тысяч объектов "коррупционного имущества". Данные объекты были обращены в доход государства решениями суда по иску прокуратуры.

Как подчеркнул Дмитрий Аристов, эффективность работы по таким исполнительным производствам составила более 85 процентов. Это значит, что на подавляющее большинство объектов находились покупатели.

Однако на практике обнаружился законодательный пробел: действующий порядок не распространяется на денежные средства. То есть если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю свою честную жизнь, то прокуратура может через суд изъять ее в доход государства. Но если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя. Остается только задавать риторические вопросы и поражаться финансовому искусству. Теперь - нет. Подготовленная инициатива исправляет ситуацию.

Правда, по словам экспертов, на практике и до того случалось, что суд забирал у чиновников не только сомнительное имущество, но и деньги. Но речь шла о чиновниках, ставших фигурантами уголовных дел. Например, у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам лишения свободы за коррупцию, изъяли имущество на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Как сообщалось, у экс-губернатора забрали дорогостоящие квартиры, автомобили, драгоценности и наличность.

Однако внесенный сейчас в Госдуму законопроект позволит регулярно проводить проверки кошельков у всех чиновников, а не только попавших под статью. Пока же у столоначальников, явно живущих не на одну зарплату, но умудряющихся не попасть на скамью подсудимых, изымают только имущество. Но делают это очень часто.

Вот свежие примеры. В Краснодарском крае прокуратура недавно добилась взыскания с бывшего депутата сельского поселения в пользу государства имущества общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

Сначала депутат сельского совета попытался утаить свои богатства, скромно умолчав о них в декларации. А когда имущество обнаружилось, не смог пояснить, откуда у него "12 земельных участков и 10 единиц самоходной и транспортной техники".

В течение года на продажу было выставлено 5 тысяч объектов имущества, изъятых у чиновников

Известный прием - переписать сомнительное имущество на друзей и знакомых - уже не спасает. Например, как рассказывают в прокуратуре, бывший начальник Кингисеппской таможни оформил квартиру и загородную базу отдыха на доверенных третьих лиц. Общая сумма имущества составила 38 миллионов рублей. Поэтому таможенник и не хотел брать его на себя. Но прокуратуре удалось юридически доказать, что настоящий хозяин именно он.

"Северо-Западная транспортная прокуратура направила в Череповецкий городской суд Вологодской области исковое заявление об обращении в доход государства имущества (квартиры и загородной базы отдыха) бывшего начальника Кингисеппской таможни, оформленного на иных (доверенных третьих) лиц, - сообщают в Генпрокуратуре. - В ходе судебного разбирательства ответчики по делу не смогли подтвердить законность получения средств, на которые было приобретено данное имущество". В итоге суд удовлетворил требование прокурора. Имущество теперь стало государственным.

Как рассказывают эксперты, вырученные средства перечисляются в государственную казну для последующего распределения в соответствии с запланированными расходами бюджета. Кроме того, как сообщалось ранее, деньги за изъятые у чиновников земли и особняки нередко зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату страховых пенсий. Поэтому когда некоторые подозрительно богатые чиновники уверяют с высоких трибун, что работают на благо народа, они в каком-то смысле не лгут.