Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану"

МВД по Татарстану сообщило о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, занимающего высшее положение в преступной иерархии республики.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства, 59-летний житель Казани ранее был неоднократно судим за разбой, подделку документов и хулиганство.

В 2015 году на него был возложен неформальный статус "положенца по Татарстану" на "сходке" криминальных авторитетов с участием вора в законе Романа Сычева по кличке "Сыч казанский".

- Для контроля и координации действующих преступных групп и группировок положенец назначал "смотрящих" за условно разделенными районами и городами Татарстана, а также в исправительных учреждениях на территории республики из числа лиц, отбывающих наказание. Непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, а также контролировал поступление денежных средств в неформальную воровскую казну "общак" и их распределение, - добавили в МВД по РТ.

В ходе обысков по месту жительства и на даче подозреваемого были изъяты тетради с записями о поступлениях и расходах денежных средств из "общака", вещи с символикой воровского мира, предмет, похожий на пистолет Макарова и патроны, SIM-карты, мобильные телефоны, а также наличность в российской и иностранной валютах.

В отношении задержанного в ГСУ МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" (статья 210.1 УК РФ). В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу.