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Рубрика: Культура

В Британии обнаружен средневековый мем в виде человека-улитки

Текст: Денис Передельский

Британский музей официально объявил сокровищем найденный в прошлом году серебряный артефакт, который представляет собой довольно оригинальное изделие в виде человека-улитки. Ученые считают, что это мог быть своего рода мем средневековья, хотя, возможно, экспертам никогда не удастся понять, в чем именно заключалась шутка.

Фото: iStock
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Как сообщает The Guardian, забавная вещица была обнаружена в сентябре 2020 года археологом-любителем в поле недалеко от города Понтефракта, графство Западный Йоркшир.

В Великобритании действует национальный закон о сокровищах. Согласно ему, поисками артефактов может заниматься любой желающий, но о находке обязательно следует сообщать местным властям. Затем предметы изучают эксперты и объявляют, является ли находка сокровищем или нет.

В данном случае изящно изготовленная реликвия уже получила статус сокровища. Она действительно является таковым. Артефакт изготовлен из серебра и покрыт позолотой. Он изображает молящегося рыцаря, который словно выходит из панциря огромной улитки. Сам панцирь, в свою очередь, покоится на спине лежащего козла.

Эксперты датировали редкую реликвию XIII веком. По мнению исследователей, этот предмет может являться примером средневековой йоркширской сатиры. Но в чем именно заключалась шутка, пока сказать очень сложно.

"Это очень необычная и забавная штука… Ничего подобного я не видела, - говорит Беверли Ненк, хранительница коллекций позднего средневековья Британского музея. - Что она могла означать для владельца или что именно пришло в голову ее создателю… я просто не знаю".

Она добавила, что длина этой реликвии составляет чуть более двух сантиметров. Скорее всего, владелец использовал ее в качестве какого-то символа или талисмана, который крепился к кожаному ремню или носился как значок.

По словам Ненк, улиток часто изображали на полях средневековых манускриптов. Считается, что они в те времена символизировали трусость. Это может означать, что "средневековый мем" является "сатирической отсылкой к трусливому или не рыцарскому поведению противников в бою". Впрочем, это могла быть и своего рода пародия на высшие слои общества или рыцарей.

Беверли Ненк также отмечает, что сатира весьма часто встречалась в средневековой материальной культуре. Одной из самых популярных тогда визуальных шуток была обезьяна, которая вместо врача исследует флакон с мочой на ее чистоту и цвет. Это был стандартный метод диагностики средневековых недугов.

Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul
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Однако исследователи отмечают, что шутка с обезьяной понятна современной публике. Но у современного человека нет однозначного восприятия молящегося рыцаря, кстати, в шлеме нормандского типа, вылезающего из панциря улитки. В Британском музее это изображение назвали формой "средневекового мема".

Кстати, Британский музей показал и другие любопытные находки 2020 года. Например, внимание экспертов обратили на себя необычно украшенные зеркало и пинцет. Эти предметы говорят о той заботе и внимании к своему внешнему виду, которые проявляли люди в Британии позднего железного века.

Еще одна поразительная находка - золотая средневековая матрица печати, датируемая 1250-1350 годами нашей эры. Эта реликвия была найдена в приходе Ист-Уолтон, графство Норфолк. Ее использовали для запечатывания писем и документов. Оригинальность этой матрицы заключается в том, что она изображает слона, несущего на спине замок.

Это тоже весьма удивило ученых, ведь, по словам Ненк, мало кто в средневековой Англии видел живого слона. Однако известно, что один слон содержался в зверинце короля Генриха III в лондонском Тауэре между 1255 и 1257 годами. Это животное было подарком французского короля Людовика IX.

Впрочем, изображение могло быть основано и на рассказах об экзотических животных, которые автор работы мог услышать от путешественников или паломников, возвращающихся с Востока, а также от участников крестовых походов.

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