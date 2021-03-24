Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо

"Лига Справедливости" Зака Снайдера - очень длинный фильм, и это объективная оценка, с которой не получится спорить. Настолько длинный, что журналисты издания IGN задались вопросом, насколько он искусственно растянут с помощью сцен, в которых присутствует слоу-мо. А таких в "снайдеркате" предостаточно: мытье полов шваброй - и то обставлено с эффектом замедления.

После кропотливого исследования выяснилось, что их продолжительность составляет 24 минуты и 7 секунд - это 10,35% от всего хронометража без учета финальных титров, т.е. десятая часть всей ленты.

Премьера режиссерской версии "Лиги Справедливости" состоялась 18 марта, с нашей рецензией можете ознакомиться здесь.