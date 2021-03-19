Режиссерская версия "Лиги справедливости" была, по мнению многих кинокритиков, практически Святым Граалем. Подавляющее большинство до последнего момента не верило, что провалившийся в прокате фильм когда-нибудь получит второй шанс оправдать возложенные на него надежды.

Но жизнь удивительна и непредсказуема - масштабная многолетняя кампания фанатов, умноженная на мировую пандемию невиданной до этого болезни, перекрывшую денежные потоки прибыли от кинотеатров, в прямом смысле слова вынудила Warner Bros. разрешить Заку Снайдеру еще раз представить аудитории картину его мечты - "Лигу справедливости", в которой старый добрый Бэтмен собирает "мета-людей" в один отряд, чтобы защитить родную планету.

В этой связи лента оказалась в абсолютно уникальном по современным меркам положении для индустрии: ни у кого нет никакой боязни спойлеров - все заинтересованные и так знают, в чем состоит конфликт, в какую сторону движется развязка и т.д. Нет необходимости в самоуничтожающейся бумаге, специально представленном человеке, который будет закрывать актёру рот за секунду до того, как он скажет то, чего нельзя говорить (как с Томом Холландом) и тому подобном.

Все, хоть сколько-то интересующиеся жанром супергероики, знают, о чем этот фильм и к чему он привел когда-то подающую надежды киновселенную DC.

Для всех остальных можно вкратце прояснить - буквально одним предложением - Земле грозит глобальная опасность, которую может предотвратить лишь группа супергероев, объединенная исключительно Брюсом Уэйном, так уж повелось во франшизах DC, что за всеми вынужден приглядывать и организовывать на подвиги старина Бэтс.

Дальше четырёхчасовое полотно уже можно разбирать на детали, но сразу стоит оговориться - в 2021 году просто невозможно смотреть "Лигу справедливости" в отрыве от заслуг "Мстителей". Далее по тексту, возможно, будет слишком много прямых сравнений, но проекты DC и Marvel просто некорректно было бы рассматривать отдельно друг от друга, делая вид, что в этой сфере не существует конкуренции.

Итак, длинные открывающие сцены показывают зрителю последствия финала "Бэтмена против Супермена" - Лоис Лэйн трагично и продолжительно, что-то там про себя думая, смотрит на уничтоженный памятник своего возлюбленного, но сопереживать ей в этом моменте совсем не получается. И даже не потому, что в многочисленных тизерах и трейлерах заранее слили весь сюжет, и не потому, что "Воскрешение Супермена" - это одна из самых важных сюжетных арок в DC Comics... Просто все уже видели фильм в 2017 году с Генри Кавиллом с плохо заблюренными усами - уже тогда ожившего Супера со странной верхней губой всем хватило.

Подобное уже было использовано братьями Руссо в "Саге бесконечности" - часть героев после исполнения коварного плана Таноса испарилась. Для зрителей было очевидно, что часть защитников Земли обязательно вернется, но им было интересно гадать, кто навсегда покинет MCU, а кого смогут вернуть соратники. В DC же "в минусе" числился один лишь Кларк Кент, пусть и захороненный в двух разных местах, но ведь в финале "Бэтмена против Супермена" есть такой жирный намек на его воскрешение, что хоть сколько-нибудь за него переживать невозможно.

Далее в течение первого часа проходит представление всех основных участников супергеройской коалиции и их главных противников. И в этом месте зарождается одна из самых главных проблем фильма - ее хронометраж. Критики, получившие допремьерный доступ к просмотру, наперебой чирикали в Twitter о том, что персонажи благодаря этому смогли лучше раскрыться и стали действовать более понятно в плане мотивации... Но ведь это не соответствует действительности! Например, на персонажа Джейсона Момоа потрачено почти пять минут, чтобы показать, как он на причале эпично и в слоу-мо распивает спиртные напитки и встречает телом волны прибоя, после чего прыгает навстречу рыбам в залив.

Работает ли такая длительная сцена на развитие персонажа? Абсолютно нет. Есть ли при этом действительно зрелищная картинка, которую захочется выбрать в качестве скринсейвера, например, для телефона? Да - бывает, что визуал радует, но потом глаз цепляется за архаичное соотношение сторон экрана 4x3 с огромными черными полосами по бокам, и скриншоты отправляются в корзину, а рука неумолимо несется к лицу для нанесения критического фейспалма. В целом к внешней стороне есть ряд неудобных вопросов. Хотя казалось бы, Зак Снайдер - изначально рекламный постановщик, который, скорее всего, думает даже не словами, а готовыми раскадровками. Но в "Лиге справедливости" он потерял тот фирменный стиль, который выделял его на фоне коллег по цеху в Голливуде.

Некоторые спецэффекты выглядят местами даже смешно, например, передвижение Чудо-женщины во время схватки с террористами выглядит будто бы на ускоренной перемотке. Возможно, все из-за того, что работа над этими экшн-сценами велась еще 2015-2016 годах и их не получилось улучшить до современных стандартов. Постановка же драк вполне дотягивает до уровня катсцен условной Injustice: Gods Among Us - и это могло бы быть положительной оценкой, если бы не амбиции и позиционирование фильма.

Ко всему прочему, мешает хоть сколько-нибудь всерьез воспринимать происходящее на экране исключительная манера главных героев общаться между собой высокопарными и пафосными фразами - Доминик Торетто явно одобрил бы подобный уклад в организации.

Еще один камень в огород "Лиги" - чересчур слабо замотивированные злодеи. Даже после титров не особо ясно - зачем эти межгалактическим хулиганам понадобилась Земля. У того же Таноса, уж снова простите за сравнение "в лоб", был четкий план - он следовал безумной, но математически выверенной теории об идеальном балансе, пусть даже и "ценой всего". Если надоели параллели с Marvel, то, пожалуйста, генерал Зод в "Человеке из Стали" хотел возродить Криптон для спасения своих людей, а Лекс Лютор в фильме "Бэтмен против Супермена" хотел показать миру, что не стоит верить в ложных богов.

"Хотелки" же СКОТОИНДНСа ДАРКСЕЙДОСа ограничиваются размытым и неопределенным "порабощением миров". Антагонисты в режиссерской версии получились еще более картонными и "детскими", нежели в прокатной версии. В зрителя просто кидают фактами, что вот они - плохие, злые и страшные, поэтому их надо бояться, а супергерои всех будут от них спасать.

Никто напрямую до середины фильма не объясняет, откуда взялся Степной волк - кто он такой, какие цели преследует и почему стоит опасаться этого гибрида ежа и ожившего Железного трона из "Игры престолов".

С представлением Дарксайда же и вовсе получилась комедия - его презентуют как исключительного и ультимативного завоевателя цивилизаций, а потом - буквально через 10 минут - показывают, что на Земле его чуть не зарубили топором, из-за чего его миньонам пришлось срочно спасать бедолагу с поля боя и позорно ретироваться в глубины небытия.

При этом все обставляется с максимальным пафосом и помпой. Даже если уборщик на сверхсекретной базе моет полы - то делается это с резкой сменой кадров и "бахающими" звуками швабры по полу. Играет ли это на пользу целостности восприятия? Нисколько. Выглядит ли это смешно и глупо? Естественно.

Кроме того, заново пересобрав и показав способности персонажей, Снайдер наглядно унизил Флэша. Барри Аллен и раньше не выглядел готовым участвовать в подобных межгалактических заварушках, но в версии Снайдера каждый из "мета-людей" продемонстрировал, что суперскорость во вселенной DC - это такая себе сверхспособность. Посудите сами - Чудо-женщина с такой же быстротой умеет отбивать руками пули, Супермен может не отставать от Флэша, а Бэтмен, сила которого заключается в деньгах, так и вовсе вытаскивает на себе хромого Флэша с места схватки с парадемонами.

Но даже невнятность самого известного спидстера кажется чем-то осмысленным и оправданным по сравнению с появлением в кадре Джокера Джареда Лето. Сюжетно в его появлении не было никакой необходимости, сама сцена выглядит ощутимо ненужной и необязательной, но Снайдер буквально до последней минуты накладывает аудитории свой фан-сервис.

Необходимо отдельно вспомнить Джосса Уидона и отметить его подвиг - в той ситуации, в которой он оказался, он сделал из имеющихся материалов лучшее, что было возможным. У него получилось сделать из катастрофического фильма Снайдера пусть и проходное, но смотрибельное жанровое кино.

Подводя итог, следует отметить, что "Лига справедливости" Зака Снайдера не привносит ничего нового в кинематограф в целом и в жанр супергероики в частности, поэтому ее существование можно смело игнорировать. С другой стороны - это яркий пример того, как кучка людей из интернета и преисполненный гордыней режиссер при стечении определенных обстоятельств смогли-таки достичь желаемого результата. Это очень похоже на события, связанные с ростом акций GameStop на рынке ценных бумаг, но только в отдельно взятой индустрии. Остается только надеяться, что подобные прецеденты не станут системными.

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