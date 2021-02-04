Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит

Январские события с резким ростом акций компании GameStop, спровоцированные пользователями Reddit и приведшие к колоссальным убыткам воротил с Уолл-Стрит, не на шутку заинтересовали западных киноделов.

Deadline пишет, что Netflix тоже экранизирует историю противостояния интернета и биржевых брокеров.

По информации издания, в настоящее время на позицию сценариста рассматривается Марк Боал - обладатель премии "Оскар" за лучший сценарий ("Повелитель бури"), на главную роль претендует Ной Сентинео.

Ранее стало известно, что свою адаптацию будет готовить киностудия Metro-Goldwyn-Mayer.

Учитывая конвейерные темпы производства Netflix и то, что MGM до сих пор не может выпустить в прокат нового "Бонда", возможно, первым выйдет в свет именно версия от стримингового гиганта.