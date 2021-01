СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать

"Бонд" - "хромая утка", - мягко характеризует новую картину серии британское издание Radio Times. И, кажется, с каждым днем оснований так считать становится все больше.

Таблоид The Sun говорит о неожиданных сложностях, которые поджидают создателей нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), чей выход в прокат несколько раз переносился, затянувшись в итоге почти на два года.

Отдельные ключевые сцены, вполне возможно, будет необходимо переснять - не в последнюю очередь из-за стремительного технического прогресса.

Гаджеты устаревают, и спонсоры "бондианы", предоставляющие в распоряжение съемочной команды последних разработок, озабочены тем, что в кадре будет представлены не самые новые модели. Такой информацией поделился анонимный информатор.