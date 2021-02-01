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Про "войну" Reddit с Уолл‑стрит снимут фильм

Новости
    01.02.2021, 15:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer купила права на экранизацию книги писателя Бена Мезрича о "войне" пользователей форума Reddit с миллионерами с Уолл‑стрит. Об этом пишет Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Суть конфликта в том, что несколько хедж-фондов в январе текущего года намерено создавали на рынке ценных бумаг ситуацию, при которой компания GameStop, занимающаяся продажей игровых приставок и видеоигр, стала близка к банкротству.

За игровую розничную сеть "заступились" пользователи Reddit, массово скупая акции, повышая тем самым стоимость компании и причиняя миллиардные убытки тем самым хедж-фондам.

Сама книга еще не написана, но студия, судя по всему, увидела потенциал истории уже на данном этапе. Ранее по книге Мезрича "Миллиардеры поневоле" был снят фильм "Социальная сеть".

Продюсерами киноадаптации MGM назначены Майкл Де Лука ("Капитан Филлипс", трилогия "Пятьдесят оттенков") и Аарон Райдер ("Прибытие", "Престиж").

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