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Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов"

Новости
    19.03.2021, 10:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Канал HBO, лишившийся почти два года назад своего главного хита, не сидит сложа руки и продолжает выполнять обещанное. Напомним: руководство сервиса посулило не оставлять поклонников на голодном пайке и накормить их по меньшей мере еще четырьмя-пятью сериалами мира GOT.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее было объявлено о начале работы над двумя игровыми сериалами и возможном анимационном. Теперь же, как передает Deadline со ссылкой на источники, к ним прибавляются еще три - "Девять путешествий" (9 Voyages; или "Морской змей" - Sea Snake), "Блошиное дно" (Flea Bottom) и "10 000 кораблей" (10,000 Ships).

Более того, у 9 Voyages уже есть рулевой - Бруно Хеллер ("Рим", "Готэм"). И речь там пойдет о легендарных походах сира Корлиса Велариона, первого лорда-командующего Королевской гвардии Эйгона I Таргариена, на корабле "Морской змей" (это же прозвище после стал носить и сам Корлис) - в стремлении открывать новые территории. С большим, кстати, триумфом у него это всё прошло - путешествия сделали Корлиса несметно богатым. И были описаны мейстером Матисом в одноименном - 9 Voyages - труде.

Не исключено что в разработке сериала, имеющего массу шансов стать чем-то грандиозным, примет участие и сам Джордж Мартин.

Фото: twitter.com/ Hourman
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Действие Flea Bottom, как несложно понять, развернется в Блошином дне - в трущобах Королевской гавани, самом бедном их районе, наполненном сомнительными заведениями, кабаками и борделями. Дно это вы можете помнить по первым четырем сезонам ИП. В частности, там укрывалась Арья.

Наконец, 10,000 Ships будет посвящен принцессе Нимерии (это в ее честь Арья назвала своего лютоволка), которая после поражения во Второй пряной войне (то есть примерно за десять веков до событий, описанных в цикле Мартина) от Валирийского Фригольда, с остатками своих ройнаров, потомками кочевников из Эссоса, направляется из Эссоса в Дорн, на юг Вестероса. По преданиям, в ее флоте было 10 000 судов. С чем, впрочем, согласны далеко не все летописцы.

Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
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В "Пире стервятников", к слову, фигурирует книга неизвестного автора Ten Thousand Ships, перечитать которую во время своего узничества в Копейной Башне так мечтала принцесса Арианна Мартелл.

Сроки реализации всего этого великолепия не называются. На HBO информацию не комментируют.

Меж тем первый спин-офф-приквел GOT, посвященный Таргариенам "Дом дракона", обещан к премьере на начало следующего года.

Напомним, самый первый спин-офф "Игры престолов" - "Долгая ночь" - был отменён.

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