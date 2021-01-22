Новости

Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа 21.01.2021
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 21.01.2021
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 21.01.2021
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 21.01.2021
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 21.01.2021

Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов"

Новости
    22.01.2021, 00:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Началась работа над вторым спин-оффом "Игры престолов". Как и "Дом дракона", который расскажет о Таргариенах, это будет приквел, основанный на одной из книг Дж.Р.Р. Мартина.

Фото: Helen Sloan/ HBO
Актеры "Игры престолов" и "Острых козырьков" сыграют в фильме Netflix

Как сообщает Vareity, речь идёт о сборнике "Повести о Дунке и Эгге" (также известен как "Рыцарь Семи королевств"), в который выходит три произведения: "Межевой рыцарь" (первая публикация - в 1998-м), "Присяжный рыцарь" (2003) и "Таинственный рыцарь" (2010). Действие разворачивается примерно за 90 лет до событий основной саги.

Пока о сценаристах, шоураннерах, режиссёрах и актёрах говорить рано: проект находится на самом раннем этапе разработки. Но, конечно, является одним из приоритетных для HBO.

Ранее в Сети появились первые изображения драконов из первого приквела.

Фото: twitter.com/ THR
Работа над проектом авторов "Игры престолов" остановлена из-за убийства

Напомним, ещё до "Дома драконов" на HBO запустили ещё один спин-офф "Игры престолов" - с оригинальной историей, непосредственно у Мартина не описывавшейся. Он назывался "Долгая ночь" и тоже был приквелом. В касте, среди прочих, была Наоми Уоттс. Успели даже снять пилот, но вскоре после этого проект был отменён.

Новости

Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!" 21.01.2021
Родригес снимет мультсериал по фильму "От заката до рассвета" 21.01.2021
Автор "Гриффинов" хочет возродить "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном 21.01.2021
Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце 21.01.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина" 21.01.2021
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 20.01.2021
Создатель "Эффекта бабочки" Энтони Рулен умер в 51 год 20.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 20.01.2021
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 20.01.2021
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 20.01.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
У фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" появится приквел 20.01.2021
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 19.01.2021
Умер легендарный аниматор Disney Дейл Баер 19.01.2021