Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов"

Началась работа над вторым спин-оффом "Игры престолов". Как и "Дом дракона", который расскажет о Таргариенах, это будет приквел, основанный на одной из книг Дж.Р.Р. Мартина.

Как сообщает Vareity, речь идёт о сборнике "Повести о Дунке и Эгге" (также известен как "Рыцарь Семи королевств"), в который выходит три произведения: "Межевой рыцарь" (первая публикация - в 1998-м), "Присяжный рыцарь" (2003) и "Таинственный рыцарь" (2010). Действие разворачивается примерно за 90 лет до событий основной саги.

Пока о сценаристах, шоураннерах, режиссёрах и актёрах говорить рано: проект находится на самом раннем этапе разработки. Но, конечно, является одним из приоритетных для HBO.

Ранее в Сети появились первые изображения драконов из первого приквела.

Напомним, ещё до "Дома драконов" на HBO запустили ещё один спин-офф "Игры престолов" - с оригинальной историей, непосредственно у Мартина не описывавшейся. Он назывался "Долгая ночь" и тоже был приквелом. В касте, среди прочих, была Наоми Уоттс. Успели даже снять пилот, но вскоре после этого проект был отменён.