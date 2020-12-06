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Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов"

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    06.12.2020, 08:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

В Сети опубликован первый официальный концепт-арт "Дома дракона" (House of the Dragon) - приквела-спин-оффа "Игры престолов", посвященного Дому Таргариенов.

Фото: kinopoisk.ru
Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн"

Его действие развернется за три века до событий GOT и, соответственно, никого из героев "базового" шоу мы там не встретим.

В основе - книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

Изображения смертоносных ящеров выложил в своем блоге глава WarnerMedia Джейсон Килар, снабдив их подписью "Опасайся драконов над головой".

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарием сериала занят Райан Кондал ("Рэмпейдж", сериал "Колония", объявленный новый "Горец"). Мигель Сапочник, поставивший наиболее впечатляющие эпизоды GOT, срежиссирует пилот и, возможно, еще несколько важных серий. Он же и Мартин - сопродюсеры предприятия.

Напомним, ранее появилась информация о примерных сроках начала съемок шоу.

Его премьеру имеет смысл ждать в 2022 году.

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