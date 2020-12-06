Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов"

В Сети опубликован первый официальный концепт-арт "Дома дракона" (House of the Dragon) - приквела-спин-оффа "Игры престолов", посвященного Дому Таргариенов.

Его действие развернется за три века до событий GOT и, соответственно, никого из героев "базового" шоу мы там не встретим.

В основе - книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

Official concept art for the #GameOfThrones Targaryen prequel show 'House of the Dragon' 🐉



(via @jasonkilar) pic.twitter.com/yWGdO7QuY8 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 3, 2020

Изображения смертоносных ящеров выложил в своем блоге глава WarnerMedia Джейсон Килар, снабдив их подписью "Опасайся драконов над головой".

Сценарием сериала занят Райан Кондал ("Рэмпейдж", сериал "Колония", объявленный новый "Горец"). Мигель Сапочник, поставивший наиболее впечатляющие эпизоды GOT, срежиссирует пилот и, возможно, еще несколько важных серий. Он же и Мартин - сопродюсеры предприятия.

Напомним, ранее появилась информация о примерных сроках начала съемок шоу.

Его премьеру имеет смысл ждать в 2022 году.