HBO снимет мультсериал по "Игре престолов"

На канале HBO Max собираются сделать анимационный спин-офф "Игры престолов".

По данным THR, драматический мультсериал для взрослых в данный момент находится на ранней стадии разработки, и радоваться пока рано - гарантий, что проект будет реализован, ещё никаких нет. Других подробностей о затее не приводится.

После финала "Игры престолов" в 2019 году на HBO начали думать над развитием популярной фэнтезийной вселенной и заявили о пяти намеченных приквелах. Первым должна была стать "Долгая ночь", отменённая после пилота. Сейчас идёт работа над "Домом Дракона" на основе книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Также недавно было объявлено о старте производства сериала, основанного на сборнике "Повести о Дунке и Эгге".