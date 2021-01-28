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HBO снимет мультсериал по "Игре престолов"

Новости
    28.01.2021, 10:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Malec Фото: youtube.com/ Malec
Фото: youtube.com/ Malec

На канале HBO Max собираются сделать анимационный спин-офф "Игры престолов".

Фото: youtube.com/ xLetalis
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По данным THR, драматический мультсериал для взрослых в данный момент находится на ранней стадии разработки, и радоваться пока рано - гарантий, что проект будет реализован, ещё никаких нет. Других подробностей о затее не приводится.

После финала "Игры престолов" в 2019 году на HBO начали думать над развитием популярной фэнтезийной вселенной и заявили о пяти намеченных приквелах. Первым должна была стать "Долгая ночь", отменённая после пилота. Сейчас идёт работа над "Домом Дракона" на основе книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Также недавно было объявлено о старте производства сериала, основанного на сборнике "Повести о Дунке и Эгге".

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