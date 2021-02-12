Названа дата начала работы над спин-оффом "Игры престолов"

Спин-офф "Игры престолов", основанный на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь" и названный "Домом дракона", начнут снимать уже в апреле. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главного контент-менеджера HBO Кейси Блойза.

"Мы в восторге от того, что сотрудничаем с Мигелем (режиссёр Мигель Сапочник - прим. "Кинократии") и Райаном (сценарист Райан Кондал - прим. "Кинократии")", - поделился эмоциями Блойз.

Ранее стало известно о пополнении в актёрском составе сериала.

Премьера сериала "Пламя и кровь", который расскажет о Доме Таргариенов, пока назначена на следующий год.

Напомним, началась работа и над вторым спин-оффом саги Джорджа Мартина.