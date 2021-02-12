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В актерском составе спин-оффа "Игры престолов" - пополнение

Новости
    12.02.2021, 14:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пополнение в актёрском составе приквела "Игры престолов".

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает EW, к команде присоединились четыре новых актёра. Это: Рис Иванс ("Рок-волна", "Элементарно", "Гарри Поттер и Дары смерти, часть первая"), Ив Бест ("Король говорит"), Соноя Мидзуно ("Из машины"), Стив Туссэн ("Молокососы", "Судья Дредд").

Роль Иванса - десница короля Отто Хайтауэр. Бест - принцессу и повелительницу драконов Рейнис Веларион. Мидзуно - женщину из низов Мисарию, сделавшую карьеру при дворе. Темнокожий Туссэн - лорда древнего Дома Валарионов, союзников Таргариенов.

Ранее были утверждены Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмме Д'Арси и Пэдди Консидайн.

Фото: twitter.com/ Variety
Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире

Сериал называется "Дом драконов", он основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Премьера намечена на 2022 год.

Ранее стало известно, что автор музыки к "Игре престолов" Рамин Джавади напишет саундтрек к "Дому дракона".

Напомним, в разработке также находится ещё один спин-офф "Игры престолов", основанный на сборнике Мартина "Повести о Дунке и Эгге".

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