Новости

Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии 12:57

Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов"

Новости
    02.02.2021, 16:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Немецкий композитор иранского происхождения Рамин Джавади, написавший знаменитую музыку к "Игре престолов", вернётся в мир, созданный Джорджем Мартином и напишет саундтрек к приквелу, который будет называться "Дом драконов" и расскажет о Таргариенах. Об этом сообщает фанатский сайт Los Siete Reinos, информацию подтверждают в HBO.

Фото: kinopoisk.ru
Начались съемки третьего сезона "Пацанов"

Будущий сериал будет основан на книге Мартина "Пламя и кровь". Премьеры ждём в 2022 году.

Джавади также написал музыку к "Миру Дикого Запада", "Варкрафту", "Тихоокеанскому рубежу", "Побегу", фильму "Между нами горы".

Напомним, в разработке находится ещё один спин-офф "Игры престолов", основанный на сборнике "Повести о Дунке и Эгге".

Новости

Фото: актрису "Универа" Светлану Степанковскую избили в ночном клубе 12:17
Названа дата начала съемок фильма "Шазам! 2" 12:10
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06
Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
⧣ США
Фото: twitter.com/ larrywilmore
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
Disney выпустит сериал о родине Черной пантеры Ваканде 11:22
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер каскадер и актер из "Моей прекрасной няни" Виктор Павлюченков 10:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 01.02.2021
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 01.02.2021
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 01.02.2021
Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры 01.02.2021
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 01.02.2021