Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов"

Немецкий композитор иранского происхождения Рамин Джавади, написавший знаменитую музыку к "Игре престолов", вернётся в мир, созданный Джорджем Мартином и напишет саундтрек к приквелу, который будет называться "Дом драконов" и расскажет о Таргариенах. Об этом сообщает фанатский сайт Los Siete Reinos, информацию подтверждают в HBO.

Будущий сериал будет основан на книге Мартина "Пламя и кровь". Премьеры ждём в 2022 году.

Джавади также написал музыку к "Миру Дикого Запада", "Варкрафту", "Тихоокеанскому рубежу", "Побегу", фильму "Между нами горы".

Напомним, в разработке находится ещё один спин-офф "Игры престолов", основанный на сборнике "Повести о Дунке и Эгге".