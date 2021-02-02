Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу"

Netflix не остановить: заявленная на днях обширная коллекция анимационных ответвлений ходовых теле- и кинофраншиз пополняется очередным пунктом - аниме по "Тихоокеанскому рубежу".

На официальном YouTube-канале платформы размещен тизер-трейлер проекта Pacific Rim: The Black и обозначена дата премьеры сериала, анонсированного еще в 2019-м, - 4 марта.

В центре сюжета The Black - подросток и его младшая сестра, с боями пробивающиеся по Австралии сквозь монстров на Егере в поисках своих родителей.

Сценаристы шоу Крейг Кайл ("Тор: Рагнарёк") и Грег Джонсон ("Люди Икс. Эволюция").