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Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу"

Новости
    02.02.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix не остановить: заявленная на днях обширная коллекция анимационных ответвлений ходовых теле- и кинофраншиз пополняется очередным пунктом - аниме по "Тихоокеанскому рубежу".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!"

На официальном YouTube-канале платформы размещен тизер-трейлер проекта Pacific Rim: The Black и обозначена дата премьеры сериала, анонсированного еще в 2019-м, - 4 марта.

В центре сюжета The Black - подросток и его младшая сестра, с боями пробивающиеся по Австралии сквозь монстров на Егере в поисках своих родителей.

Сценаристы шоу Крейг Кайл ("Тор: Рагнарёк") и Грег Джонсон ("Люди Икс. Эволюция").

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